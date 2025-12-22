Pablo, conductor de Uber Moto desde hace dos años, señaló que ha encontrado en esta actividad un complemento económico, aunque advirtió sobre los riesgos que implica ofrecer el servicio de taxi por aplicación en motocicleta.

Uno de los principales problemas, explicó, es el uso del casco, ya que algunos usuarios se niegan a colocarlo pese a ser un requisito obligatorio. Por ello, decidió utilizar una cámara de acción para dejar constancia cuando los pasajeros rechazan la medida de seguridad.

Detalló que Uber no sanciona al cliente, pero sí exige al conductor contar con casco certificado para el pasajero, responsabilidad que recae totalmente en quien maneja.

Lee también Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda en CDMX y Edomex

Pablo indicó que entre las 7:00 y 9:00 de la mañana se registra la mayor demanda, debido a personas que van tarde al trabajo, lo que convierte ese horario en el más rentable.

Sobre los ingresos, afirmó que el pago es volátil, pues hay viajes cortos con baja remuneración y trayectos largos que no siempre resultan convenientes, ya que la tarifa en moto es menor pese al mayor riesgo.

“El mantenimiento es más barato y el riesgo es más. Con 10 viajes diarios ya hay ganancia”, comentó, al destacar que el rendimiento de la moto influye directamente en las ganancias.

Lee también Cómo tramitar la reposición de la licencia de conducir

Como medida preventiva, cuando detecta zonas potencialmente peligrosas, activa la grabación de audio y lleva efectivo para dar cambio, en caso de que el pago no sea con tarjeta.

También advirtió sobre conflictos cuando algunos pasajeros solicitan cambios de ruta, situación que considera delicada, por lo que recomienda respetar estrictamente lo marcado en la aplicación.

Finalmente, subrayó que no cualquier persona debería conducir una motocicleta para transportar pasajeros, ya que se requiere experiencia y técnica, especialmente ante el crecimiento del servicio, que —aunque está en auge— permanece prohibido en la Ciudad de México y en proceso de regulación en el Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL