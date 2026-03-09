Toluca, Méx.— Un juez vinculó a proceso a Daniel “N”, conductor de motocicleta registrado en la plataforma DiDi, por su probable participación en el feminicidio de Ana Karen, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 3 de marzo en un predio del municipio de Metepec.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México permitieron establecer la posible responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 28 de febrero, cuando la víctima abordó un servicio de transporte solicitado mediante aplicación tras salir de un fraccionamiento en San Antonio la Isla.

Según las investigaciones, alrededor de las 23:15 horas una motocicleta azul, sin placas de circulación, llegó al lugar donde se encontraba Ana Karen, que abordó la unidad de quien estaba registrado como chofer de la aplicación, aunque ese día habría utilizado una motocicleta distinta a la que tenía dada de alta.

Las indagatorias establecen que mientras circulaban por la carretera Toluca-Tenango, el conductor habría detenido la marcha y marcado el viaje como finalizado. Intentó despojar de sus pertenencias a la joven y, al resistirse, la sometió por la espalda.