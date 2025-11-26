"¿Qué mexicano va a denunciar a otro país?", cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la denuncia que presentará en Washington, Estados Unidos, el Vocero Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, sobre lo que ocurre en México.

“¿Qué mexicano va a denunciar a otro país, a Washington? En particular, un invento de cómo se dieron las cosas, ¿qué opinan ustedes de un legislador de un partido de oposición que casi no tiene apoyo popular y que se va al extranjero a denunciar al Gobierno mexicano?

“Seguimos hablando de la soberanía y que no vengan del extranjero a decirnos sobre lo que se debe o no hacer”, sostuvo en la conferencia matutina de este miércoles.

La denuncia va enfocada sobre los hechos del 15 de noviembre durante la denominada marcha de la Generación Z.

“No eran jóvenes los que generaron esta violencia y tampoco fue una marcha caracterizada por jóvenes, fue por adultos que están en contra del Gobierno. Somos un país libre y respetamos la libertad de expresión, nosotros respetamos, en lo que no estamos de acuerdo es con la violencia”, sostuvo en Palacio Nacional.

Triana defiende a presunto promotor de la marcha de la Generación Z

Días antes, el vocero del PAN, Jorge Triana, salió a la defensa de Edson Andrade, impulsor de la marcha de la llamada Generación Z, después de que Luisa María Alcalde hizo público el contrato donde se detalla que recibió más de dos millones de pesos de Acción Nacional para hacer estrategia digital y gestión de redes para el partido en la Ciudad de México.

Luego de la manifestación, la dirigencia nacional del PAN acudió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a quien resulte responsable por los hechos de violencia ocurridos el pasado 15 de noviembre durante las manifestaciones llamadas de la Generación Z.

A la presentación de la dicha denuncia acudieron el líder nacional panista, Jorge Romero Herrera; el vocero nacional Jorge Triana; la dirigente del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, y el abogado Roberto Gil Zuarth, quien elaboró el recurso.

