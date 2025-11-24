La Alianza de Medios Mx designó a Carlos Alberto Arredondo Sibaja, directivo clave de Vanguardia, como su nuevo presidente.

En un comunicado, la asociación señaló que el liderazgo de Arredondo se enfocará en los objetivos fundacionales de la Alianza y permitirá consolidar su crecimiento e impacto en los estados de la República, con énfasis en la defensa de la libertad de expresión y prensa.

De acuerdo con Carlos Arredondo, encabezar las tareas de la Alianza de Medios Mx constituye un privilegio y una responsabilidad importantes:

“Mi principal preocupación será contribuir a que dicho propósito se cumpla y que eso sirva para mantener al periodismo mexicano como un actor relevante de nuestra vida pública”, agregó.

En la transición, reconoció la labor de Andrea Miranda, presidenta saliente, cuyo trabajo fue “fundamental para el desarrollo y consolidación” de la organización.

Además, se detalló que Miranda continuará manteniendo una función de liderazgo estratégico dentro de la asociación, “brindando su valiosa consultoría y experiencia para asegurar la continuidad de los proyectos clave”.

“La Alianza de Medios Mx entiende el momento en el que se encuentra el periodismo y procura defender a los periodistas en todas las aristas que los agreden, y también es firme opositora ante las circunstancias que condicionan la sostenibilidad de los medios”, dijo la presidenta saliente.

Esta es la trayectoria de Carlos Arredondo, nuevo presidente de la Alianza de Medios Mx

Carlos Arredondo Sibaja es periodista con más de 35 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Es ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM).

Asimismo, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.

Durante su trayectoria, se ha desarrollado en el servicio público, la academia y el periodismo. Actualmente es Coordinador de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

