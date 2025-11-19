La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresó su enérgica condena a los actos violentos durante la manifestación del sábado 15 de noviembre y señaló que se vulneraron los derechos fundamentales de multiples personas que, en su mayoría, ejercían de manera pacífica su derecho a la libre expresión y protesta.

Subrayó la importancia de distinguir entre la protesta legítima y pacífica de los ciudadanos y la violencia generada por grupos que buscan deslegitimar la manifestación. En particular, refirió al "bloque negro", cuya presencia es recurrente en diversas marchas.

La Barra destacó que el grupo tiene como objetivo generar confrontaciones violentas, a fin de alterar la narrativa de una protesta legítima, "no debemos olvidar, tiene su origen en la ejecución del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, acto criminal que indigna al país entero", escribió en un comunicado.

Asimismo, La Barra Mexicana hizo un llamado urgente a las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México para que, en futuras movilizaciones, como la prevista para el próximo 20 de noviembre, "se respeten los protocolos de actuación que garantizan la libre expresión de ideas, así como la integridad de las personas".

También solicitó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México garantice los derechos humanos de los detenidos, su integridad física, acceso inmediato a la defensa y comunicación con sus familiares.

Finalmente, resaltó que la protesta social pacífica es un derecho humano esencial. "Su protección efectiva es indispensable para la vigencia del Estado de Derecho en México", concluyó.

