Al reconocer que "la verdad, no quedó muy bien", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se corregirá la estación de Chalco del Trolebús que conecta Chalco con Santa Marta, en la Ciudad de México, pues señaló que se construyó una estación muy larga que ocasionó que se cerraran mucho los carriles.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal detalló que se quitará el carril de rebase del Trolebús.

Indicó que la corrección de esta estación se lo ha pedido la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez.

Lee también Quitarán tramo de carril del Trolebús a Chalco

"Ahí se cerraron mucho los carriles, pusieron una estación muy larga, sí se está viendo, sí se va a corregir. De hecho, tiene un carril de rebase, se va a quitar ese carril de rebase del Trolebús y le pedí ahora como parte del proyecto de la zona oriente del Estado de México que se corrija la estación que, la verdad, no quedó muy bien.

"Nos lo ha pedido también la presidenta municipal de Chalco", informó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr