Hoy, el desplazamiento del frente frío número 25 sobre el litoral del Golfo de México provocará lluvias intensas, evento de norte severo y un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y sureste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El órgano dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En Veracruz, las precipitaciones se concentrarán en regiones como Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, mientras que en Puebla afectarán la Sierra Norte y la Sierra Nororiental.

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. A estas condiciones se suman lluvias fuertes en Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en entidades del norte y occidente del país.

Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas, además de generar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El SMN explicó que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal ocasionará evento de Norte intenso, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose de forma gradual hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, por ello, se espera oleaje elevado, de 3 a 5 metros en el Golfo y de hasta 4 metros en el Tehuantepec.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades del norte y centro del país, con posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

El ambiente será notablemente frío, con temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. También se prevén heladas en regiones montañosas del norte, centro y oriente del país.

No se descarta la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En Coahuila existe probabilidad de lluvia engelante.

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse, mantenerse hidratados, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.

