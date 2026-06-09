En el marco de la negociación del T-MEC, la American Society of Mexico presentó el Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), "concebido como un instrumento de cooperación profunda" entre nuestro país y Estados Unidos.

La American Society, bajo la dirección de Larry Rubin, también reconoció el trabajo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la lucha contra el fentanilo, como parte de la colaboración con la administración de Donald Trump.

Expuso que el TLCC busca establecer "objetivos claros, responsabilidades compartidas y la determinación de enfrentar unidos fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero".

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"El TLCC se plantea como un instrumento con objetivos claros, responsabilidades compartidas y determinación conjunta, reafirmando que ningún país puede resolver por sí solo un problema que, por naturaleza, es transnacional", detalló el grupo.

Larry Rubin mencionó que los asuntos de seguridad deben atenderse de manera específica y dedicada a través del TLCC, mientras que los equipos económicos concentran sus esfuerzos en consolidar el crecimiento y la competitividad de ambas economías.

“El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión complicaría innecesariamente su funcionamiento y desviaría la atención de quienes están encargados de fortalecer la integración económica”, puntualizó ella presentarlo en un hotel de la Ciudad de México.

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La American Society destacó que el TLCC es "de primera prioridad" porque fortalece el diálogo y asegura que las condiciones actuales de México mejoren cada día para atraer mayor inversión y generar más empleo en el país.

American Society resaltó la importancia de colaborar con Estados Unidos en múltiples frentes, incluyendo el económico, especialmente en vísperas de la negociación del T-MEC.

Apuntó además que la frontera compartida entre México y Estados Unidos "no debe ser vista como un límite, sino como el inicio de nuevas oportunidades, tal como lo fue el Tratado de Libre Comercio y ahora el T-MEC en el ámbito económico".

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American Society se deslinda de quienes quieren sabotear relación México-EU

Larry Rubin, presidente de la American Society of México, se deslindó de quienes presuntamente quieren boicotear la relación México-Estados Unidos, además que reaccionó a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la cena de gala que organizó en días pasados a la que asistieron políticos como la panista Lilly Téllez y el priista Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante la presentación del Tratado de Lucha contra el Crimen, Larry Rubin externó que buscan sumarse al trabajo “bastante complejo” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me deslindo de todos los que busquen boicotear esta relación”, declaró el presidente de la American Society.

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“Hay muchos retos por solucionar en México y nosotros queremos sumar al trabajo que ella está haciendo. Sumar a que la relación México-Estados Unidos sea todavía más fuerte y sumar a que seamos una voz propositiva y siempre lo haremos para que esta relación se fortalezca.

“Y cuando hay cosas que vemos que se pueden mejorar, también las diremos. Queremos ser honestos, francos y siempre buscar que la relación se fortalezca, porque eso sabemos es nuestra misión y es lo que necesitamos hacer en México y Estados Unidos “, añadió.

En su conferencia mañanera del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la cena de gala organizada por la American Society a la que, dijo, incluso invitaron “a muchos del Gobierno de México, nada más que aquí decidieron que no iban a asistir”.

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“Entonces, nada más fueron los representantes del PAN y del PRI. No sé si estaba MC, no sé. Pero fue el PRIAN. Por eso digo: son sectores que se juntan con el objetivo de afectar al gobierno y la relación bilateral”, comentó la Mandataria federal.

“En efecto, hay que ver qué hacía cada uno de ellos ahí ¿verdad? O sea, cuál es el interés, quién los invitó, por qué fueron”, agregó al también cuestionar quién pagó la cena.

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