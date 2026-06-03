Toronto. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que el plan de Washington de aplicar aranceles adicionales del 10% a decenas de países, entre ellos Canadá, "no es una sorpresa" y añadió que no se aplicará al comercio cubierto por el T-MEC.

En declaraciones a los medios en Ottawa, Carney pareció quitar peso al impacto que tendrán los planes de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el comercio bilateral.

"Es algo que Estados Unidos ha estado planificando desde hace meses", dijo.

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"De forma explícita, se señala que la excepción para el T-MEC se mantiene, por lo que nos pone en una posición en la que, de nuevo, seguiríamos con un mejor acuerdo comercial que el de cualquiera de los otros socios comerciales de EU", continuó.

El 85% del comercio de Canadá con EU está englobado en el tratado comercial de América del Norte.

El jefe del gobierno canadiense también afirmó que Canadá comparte con EU la motivación para castigar a los países que utilizan trabajo forzoso.

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"Canadá tiene un régimen legislativo muy robusto contra el uso del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. No queremos que ningún elemento de trabajo forzoso sea introducido en bienes y servicios y queremos usar nuestra influencia para eliminar esta práctica de trabajo forzoso y trabajo infantil", explicó.

Carney terminó señalando que su gobierno está preparando cambios legislativos para reforzar las leyes contra el trabajo forzoso.

El martes, EU propuso imponer el nuevo arancel del 10% a socios comerciales como México, Canadá y la Unión Europea por "la falta de acción" contra el trabajo forzoso. En el caso de países como China, Brasil o la India, la cifra ascendería al 12,5%.

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