El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum en México y a nivel Internacional por abuso de poder.

En un mensaje en redes sociales con el hashtag #NoALaDictaduraComunistaYTerrorista, el líder priista condenó que se denoste, persiga y difame a la oposición desde la tribuna de Palacio Nacional.

“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.

Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es LÍCITO y TRANSPARENTE. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, expuso en un mensaje publicado en redes sociales.

Moreno Cardenas dijo que “estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado”.

“Todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal. Activan todo el aparato gubernamental de propaganda para hablar de otros temas y no de los que verdaderamente los exhiben.

“Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”, advirtió.

Calificó de insultante que “cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, MORENA, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo “’QUE NO HAY PRUEBAS’”.

Señaló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, son una pandilla de corruptos, que han saqueado al pueblo de México.

“Pero cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial. Eso no solo es una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder. Confirma lo que hemos denunciado, ustedes están instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”.

