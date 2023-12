Ucrania recibió este viernes un gran aval político de la Unión Europa (UE) al iniciar el diálogo de adhesión al bloque comunitario; sin embargo, la nación que está en guerra contra Rusia llega a estas etapas decembrinas sin el dinero, que tanto necesita.

En la UE obtuvo el respaldo, como dijo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, luego de que las naciones del bloque comunitario "decidieron abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia".

Pero, horas más tarde, Michel informó que no se pudo alcanzar un acuerdo sobre un plan presupuestario que incluye asistencia para Ucrania debido a la objeción de un país miembro: Hungría.

De acuerdo con Michel, los gobernantes retomarían el tema "a inicios del próximo año", luego de que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijera que había vetado los fondos para Ucrania.

Orban había afirmado que "no hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...). De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar".

Orban publicó en Facebook un video afirmando que su país se abstuvo en la decisión, y añadió que Hungría "no desea compartir la responsabilidad" por esa determinación de aceptar el diálogo de adhesión al bloque.

En Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aplaudió una "decisión histórica" para Ucrania y Moldavia.

¿Y los recursos de emergencia en Estados Unidos?

El Senado tenía previsto volver a reunirse la próxima semana con la esperanza de aprobar un paquete de 110 mil millones de dólares en asistencia para Ucrania, Israel y otros temas de seguridad nacional y finalizar un acuerdo para implementar nuevas restricciones sobre las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Pero la Cámara Baja no mostró indicio alguno de regresar para avanzar la iniciativa por el pleno del Congreso.

Si los legisladores no llegan a un acuerdo durante las festividades de fin de año, el gobierno federal se vería obligado a depender de un cada vez más escaso suministro de fondos para Ucrania. Hasta el momento, la asistencia ha sido vital para la defensa de Ucrania ante la invasión rusa, pero un envalentonado Vladímir Putin, el presidente de Rusia, ratificó horas antes el jueves sus objetivos en el conflicto.

Repeler a Rusia ha sido uno de los principales objetivos de la política exterior de Biden. Pero el mandatario demócrata enfrenta una firme oposición de los republicanos en el Congreso, tanto de populistas conservadores que ya no quieren financiar un conflicto que está cerca de cumplir dos años, como de senadores republicanos que han sido aliados tradicionales de la defensa de Ucrania pero que insisten en que Estados Unidos también debe promulgar medidas para reducir la cifra histórica de migrantes que llegan a la frontera sur del país.

Altos funcionarios del gobierno federal, entre ellos el jefe de despacho de la Casa Blanca, Jeff Zients, y la directora de asuntos legislativos de Biden, Shuwanza Goff, se reunieron con los negociadores del Senado el jueves por la noche.

Los senadores republicanos han presentado su propia propuesta para financiar la seguridad fronteriza y cambiar la ley de inmigración estadounidense a cambio de que sus votos autoricen una nueva ronda de ayuda a Ucrania, recordó la Voz de América.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, reprogramó el regreso del Senado a Washington para el lunes a fin de darle más tiempo a los negociadores para llegar a un principio de acuerdo.

"Creo que la mayoría de los demócratas y la mayoría de los republicanos quieren aprobar un proyecto de ley complementario y están dispuestos a incluir en él cuestiones de seguridad fronteriza, porque reconocemos que tenemos una crisis en la frontera", dijo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin.

En un discurso previo en el pleno del Senado, Schumer dijo que el estancamiento en el Congreso ha dejado a “Putin burlándose de nuestra determinación”. Describió las decisiones que enfrentan los legisladores como un posible punto de inflexión en la historia: “Hay demasiado en juego para Ucrania, para Estados Unidos, para la democracia occidental, como para aventar la toalla en este momento”.

Joe Biden advirtió el martes en presencia de Volodimir Zelensky que el presidente ruso "cuenta" con un parón en la ayuda estadounidense a Ucrania. Biden lanzó un mensaje a los republicanos en el Congreso para que aprueben antes de irse de vacaciones el nuevo presupuesto para Ucrania. De lo contrario, dijo, le estarían dando "el mejor de los regalos de Navidad" a Putin.

