Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

"El Indio", el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

Hombres armados levantan a tiktoker Nicholette Pardo en Culiacán, Sinaloa; fue interceptada cuando llegaba a uno de sus negocios

Van 92 criminales "de alto impacto" trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo "H2" que terminó extraditado a Nueva York

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

La Habana, 20 ene.- El presidente de , Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60 mil toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla.

Así lo comunicó el embajador de Beijing en La Habana, Hua Xin, al presidente cubano, , durante un encuentro realizado este martes en el Palacio de la Revolución.

Díaz-Canel resaltó "la intensa actividad" que está realizando el embajador chino por estos días en el país caribeño, y en particular se refirió al acto de entrega, este lunes, de la primera parte de un donativo de 30 mil toneladas de arroz aprobado anteriormente por el Gobierno del país asiático.

Cuba atraviesa una grave situación económica visible con escasez de productos básicos, además de una crisis energética por falta de combustibles y frecuentes averías en sus centrales de generación eléctrica con décadas de explotación lo que provoca prolongados apagones diarios.

A la crisis económica que afecta el país caribeño se suman una fuerte inflación, contracción económica y dolarización creciente por la conjunción de la pandemia de covid-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el impacto de fallidas políticas económicas y monetarias.

La economía nacional se contrajo un 1.1 % en 2024 y ha sufrido en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, de acuerdo con datos oficiales.

La Habana y Beijing mantienen unas estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.

