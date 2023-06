Un pescador en Florida fue atacado por un tiburón mientras se enjuagaba las manos en la bahía, hecho que quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales.

En el video se observa el momento en que un escualo ataca al pescador y lo arroja con fuerza al agua; sin embargo, el hombre logra zafarse del tiburón y sube rápidamente al bote.

Los hechos ocurrieron en el Parque Everglades National Park, el pasado viernes por la mañana, cuando el hombre -aún sin identificar- transitaba a bordo de una lancha junto a algunos compañeros por la Bahía de Florida, cerca de Flamingo Marina.

Los tripulantes, quienes sabían de la presencia de los escualos, decidieron seguir con su actividad pesquera en la Bahía donde lograron capturar a varios ejemplares.

“Teníamos varios, pero los tiburones se los estaban comiendo a pesar de nuestros esfuerzos”, dijo uno de los involucrados, según el usuario de Instagram @thequalifiedcaptain.

De acuerdo con La Nación, en esa embarcación los pescadores lanzaron una carnada, donde momentos después la víctima quiso enjuagarse las manos, cuando el tiburón lo ataco inesperadamente.

Florida, de los territorios más peligroso para el sector pesquero

Según los testigos el hombre no sufrió lesiones graves y aseguraron que los escualos no fueron provocados en ningún momento, no obstante, el animal lo atacó en cuanto puso su extremidad en el agua.

Tras el incidente, el afectado fue llevado hasta el muelle, donde los guardabosques del lugar le dieron los primeros auxilios, según información del medio Local 10.

Luego, se pidió el apoyo de los miembros del Departamento de Miami-Dade Fire Rescue, que llegaron al lugar para luego trasladarlo en avión a un hospital cercano. No se informó qué tan grave fue la herida de la mano, pero sí se dio a conocer que solo fue en esa parte de su cuerpo donde recibió mordeduras.

Este tipo de ataques son “en los que se produce una mordedura en un ser humano vivo en el hábitat natural del tiburón sin provocación humana”, de acuerdo con el Florida Museum. Sin embargo, eso no significa que sean menos alarmantes, dado que aun si no son provocados, pueden causar la muerte.

Tan solo en 2022, de los 57 casos no provocados que hubo en el mundo, cinco de ellos derivaron en fallecimiento.

Por otro lado, el territorio floridano fue considerado como el más peligroso, ya que tuvo la mayor cantidad de mordeduras de tiburón no provocadas en 2022, con 16 de los 41 casos confirmados en Estados Unidos y de los 57 a nivel mundial. * Con información de La Nación

