El avistamiento de un tiburón sorprendió a un pescador de Hawai, luego de que un tiburón tigre lo atacara y le diera un mordisco a su kayak.

De acuerdo con el New York Post, el salvaje encuentro tuvo lugar la tarde del viernes pasado, en la costa de O'ahu, cuando el pescador identificado como, Scott Haraguchi estaba sobre su equipo deportivo cuando escuchó lo que luego describió como un “sonido sibilante” similar al de un bote sin motor.

El momento fue captado por una videocámara GoPro que Haraguchi portaba en donde se muestra por unos instantes el equipo de la canoa cuando inesperadamente un gran tiburón se abalanzó contra el kayak dejando una mordida al costado de la cubierta.

El impacto hace que el kayak pierda brevemente el equilibrio mientras que su ocupante comienza a gritar aterrorizado: “¡Me embistió un tiburón tigre! ¡Santo m!”.

Pese al ataque, el hecho no pasó a mayores ya que las marcas en el kayak fueron pequeñas y Scott no resultó lesionado.

Tras estos hechos, Haraguchi al llegar a su casa y sin percatarse que continuaba grabando, difundió el video a través de redes sociales, que minutos después no tardó en volverse viral.

“[Sucedió] tan rápido no me di cuenta de que saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y de hecho empujé la cabeza del tiburón con él”, relató el pescador. “Si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad”, agregó.

Hasta el momento, el video ya cuenta con más de 80 mil vistas y cientos de comentarios.

