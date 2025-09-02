Más Información

París. Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre (IA), considerado el primer tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a garantizar que el uso de la IA sea compatible con los , la democracia y el Estado de derecho.

Según informó la institución con sede en Estrasburgo en un comunicado, "se trata del primer país firmar el tratado, sumándose así a otros 16 signatarios hasta la fecha (11 Estados del Consejo de Europa, Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos y la )".

El documento fue rubricado por el embajador de Uruguay en , Enrique Emilio Loedel Soca, en presencia del secretario general adjunto del , Bjørn Berge.

Este convenio, que comenzó a estar abierto a las firmas hace un año, busca proporcionar un marco jurídico que incluya "todo el ciclo de vida de los sistemas de ".

De acuerdo con el Consejo de Europa, el tratado promueve "el progreso y la innovación en materia de IA, al tiempo que gestiona los riesgos que pueda suponer para los derechos humanos, la y el Estado de derecho".

El Consejo de Europa, un que defiende y promueve los Derechos Humanos, cuenta con 46 miembros, 27 de ellos de la Unión Europea.

