El Departamento estadounidense de Estado consideró hoy una decisión “extraña” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador la invitación a Rusia para participar en el desfile del Día de la Independencia, el 16 de septiembre.

José Díaz Briceño, del diario Reforma, preguntó a Matt Miller, vocero del Departamento de Estado, si a Estados Unidos le preocupa que México, uno de los aliados estadounidenses más cercanos, invitara a las tropas rusas a participar en las celebraciones del 16 de septiembre.

“Diría que nos pareció una decisión extraña”, señaló Miller, sin abundar más.

La presencia de las tropas rusas desató polémica y la indignación de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien en entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que esa invitación constituye “un claro apoyo al régimen” de Vladimir Putin.

Cuestionó que se haya invitado a un país invasor, y rechazó que Ucrania haya sido invitada, luego de que el presidente López Obrador dijera que “se invita a todos”.

“Las relaciones entre Ucrania y México durante más de 30 años de independencia ucraniana han sido muy amistosas, tenemos buen intercambio económico y en todos los niveles políticos entre nuestros diputados a nivel cultural, por eso no entendemos este gesto del presidente, esto genera preguntas sobre ¿por qué han invitado militares representantes de un país agresor? México, desde inicios de la invasión rusa, ha mantenido una postura muy clara dentro de organismos internacionales condenando la agresión y, con esta invitación, no me parece que sea un gesto que signifique esa neutralidad”, comentó.

