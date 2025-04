Ucrania ha insistido hasta en dos ocasiones en las últimas horas en que no contempla la posibilidad de reconocer la ocupada península de Crimea como rusa como pretendería el plan de paz de Estados Unidos, que ha vuelto a advertir que se retirará de las negociaciones si las partes beligerantes no aceptan las condiciones del documento.

Estos intercambios de mensajes se producen cuando una delegación ucraniana formada, entre otros, por los ministros de Exteriores y Defensa, Andrí Sibiga y Rustem Umérov, se reunieron en Londres con emisarios de EU, Francia y Alemania y con sus homólogos británicos, David Lammy y John Healey, para hablar de la posibilidad de un alto el fuego completo que Kiev quiere que preceda a unas negociaciones directas.

Después de que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, cancelara su participación en la cita alegando problemas de agenda, el Gobierno británico explicó que la reunión prevista a nivel de ministros de Exteriores de todas las partes representadas se había suspendido y los contactos tendrían un perfil más técnico.

El Kremlin aseguró que no considera un ultimátum la amenaza de Estados Unidos de abandonar las negociaciones si no hay progresos en los próximos días. Foto: EFE

Trump acusa a Zelensky de dificultar un acuerdo al negarse a reconocer Crimea como rusa

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, de poner en peligro un acuerdo para poner fin a la guerra con sus declaraciones en las que se negó a reconocer a Crimea como territorio ruso.

"Estas declaraciones incendiarias como las de Zelensky son las que dificultan resolver esta guerra", escribió Trump en su red Truth Social, luego de que el mandatario ucraniano dijera en una entrevista que su país no reconocerá la soberanía rusa sobre Crimea, anexada por Moscú en 2024.

“El presidente Zelensky, se jacta en la portada de The Wall Street Journal de que ‘Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar’. Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión”, se quejó Trump.

“Nadie pide a Zelensky que reconozca Crimea como territorio ruso pero, si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años cuando fue entregada a Rusia sin que se disparara un tiro? La zona también alberga, desde muchos años antes de ‘la entrega de Obama’, importantes bases de submarinos rusos”, añadió.

Trump aseguró que Zelensky “no tiene nada de lo que presumir. La situación para Ucrania es nefasta - Puede tener Paz o, puede luchar durante otros tres años antes de perder todo el País. No tengo nada que ver con Rusia, pero tengo mucho que ver con querer salvar, en promedio, a cinco mil soldados rusos y ucranianos a la semana, que están muriendo sin razón alguna”.

El mandatario estadounidense advirtió que “la declaración hecha hoy por Zelensky no hará más que prolongar el ‘campo de exterminio’, ¡y nadie quiere eso! Estamos muy cerca de un Acuerdo, pero el hombre ‘sin cartas que jugar’ debe ahora, por fin, HACERLO. Espero poder ayudar a Ucrania y a Rusia a salir de este completo y total desastre, que nunca habría empezado si yo fuera presidente”.

“No hay nada de que hablar. Viola nuestra Constitución": Zelensky a propuesta de paz de EU

La reunión se produce después de que el medio estadounidense 'Axios' afirmara que la "oferta final" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho para lograr la paz en Ucrania incluye el reconocimiento estadounidense de Crimea como parte de Rusia y el reconocimiento no oficial del control por Moscú de casi todas las áreas ocupadas desde la invasión rusa del país en 2022.

A su vez, 'The Wall Street Journal' aseguró recientemente que EU ha propuesto que Ucrania reconozca como territorio ruso la península anexionada por el Kremlin en 2014, renuncie a una futura membresía en la OTAN y acepte el control de Washington sobre la mayor central nuclear de Europa, Zaporiyia, ocupada por Rusia y alrededor de la cual se crearía una zona neutral.

“No hay nada de lo que hablar. Esto viola nuestra Constitución. Es nuestro territorio, el territorio del pueblo de Ucrania”, dijo anoche el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, sobre la demanda de que reconozca la anexión de Crimea por Rusia.

Una fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente de Kholodnyi Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 20 de abril de 2025, muestra la destrucción de edificios residenciales en Kostyantynivka, región de Donetsk, Ucrania, el 19 de abril de 2025, durante la invasión rusa. Foto: EFE

Zelensky ya había dejado claro en ocasiones anteriores que Ucrania está dispuesta a firmar la paz aunque tenga que renunciar a territorios que están bajo ocupación rusa, pero que el país aspira a recuperarlos en el futuro por la vía diplomática.

Igual de tajante al respecto fue la viceprimera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, al afirmar que el país "nunca reconocerá la ocupación de Crimea”.

La también ministra de Economía reafirmó además que Ucrania no firmará la paz si no se le ofrecen garantías de seguridad sólidas como alternativa a su ingreso en la OTAN, que ya ha sido descartado por EU.

Tanto Zelensky como Sviridenko volvieron a abogar por que se declare de inmediato un alto el fuego completo que permita salvar vidas y avanzar hacia las negociaciones entre ambos bandos.

Los dirigentes ucranianos recordaron que Rusia se ha opuesto repetidamente a esta posibilidad planteada en primera instancia por EU y continúa perpetrando ataques contra civiles como el que este miércoles mató a nueve trabajadores de un complejo minero en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Según las autoridades ucranianas un dron suicida ruso impactó en el autobús que llevaba al trabajo a las víctimas.

El Kremlin a su vez se negó este miércoles a debatir públicamente los detalles del plan de paz de EU para el arreglo pacífico en Ucrania, que incluirían concesiones territoriales.

"Hay muchas filtraciones en los medios. No puede hacerse público cualquier boceto de las opciones de acuerdo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

¿Qué dice Rusia ante ultimátum de Washington?

El Kremlin aseguró que no considera un ultimátum la amenaza de Estados Unidos de abandonar las negociaciones si no hay progresos en los próximos días.

"En torno al arreglo existen muchos matices que hay que abordar y es necesario acercar posiciones. El trabajo continúa", afirmó Peskov.

