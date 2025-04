Negociaciones sobre Ucrania estancadas: ¿Qué significa “seguir adelante” para Trump, Rubio y Putin?

“Si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania, necesitamos seguir adelante”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado de EU a reporteros el viernes y añadió que la administración Trump decidirá “en cuestión de días si esto es viable o no en las próximas semanas”. Poco después Trump hizo eco de esas declaraciones. Aunque el vicepresidente Vance se mostró más optimista en cuanto a conseguir el fin de la guerra, es necesario analizar el momento en que nos encontramos. ¿Las declaraciones de Rubio y Trump son solo una táctica para presionar a Putin o una expresión sincera de frustración ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones? ¿Qué significa “seguir adelante” (en inglés “move on”) respecto a esa guerra? ¿Seguir armando y respaldando a Ucrania, o dejar de hacerlo y permitir que la guerra siga su curso sin intervención de EU? ¿Cómo ha reaccionado Putin y qué podríamos esperar? Unas notas al respecto:

1. Hace pocas semanas Trump se mostraba altamente desesperado por conseguir un acuerdo. Su propio secretario de defensa declaró ante países de la OTAN que las metas de Ucrania respecto a recuperar su propio territorio o respecto a su ingreso a la alianza atlántica eran poco realistas y que Europa se debía hacer cargo de respaldarle pues Ucrania ya no era prioritaria para EU. Más aún, Trump llegó a declarar que Zelensky era un gobernante impopular y que su país había iniciado la guerra. Por último, en una explosión ante las cámaras, llamó a Zelensky malagradecido y declaró que él no quería la paz, lo que terminó por el anuncio de la Casa Blanca acerca de la suspensión en el suministro de armamento a Ucrania y el retiro de su apoyo en inteligencia para la guerra. Al final del camino, Zelensky optó por suavizar sus posturas en todos los rubros y, por lo pronto, para satisfacer a Trump, accedió a un cese al fuego temporal de 30 días.

2. Sin embargo, esa combinación de factores fue interpretada por Putin como una serie de regalos que Trump le estaba ofreciendo con tal de que él accediera a detener la guerra. Pero además de ello, evaluando que, debido a la prisa de Trump para lograr un acuerdo, el presidente ruso contaba incluso con un mayor margen de maniobra, decidió efectuar más y más demandas y, sobre todo, no moverse de su postura inicial: Rusia no busca un cese al fuego temporal que, en palabras del Kremlin “solo beneficiaría a Ucrania”, sino que pretende negociar condiciones para el final definitivo de la guerra.

3. El resultado de lo anterior es que el añorado cese al fuego que Trump proponía—el cual le permitiría colgarse la medalla de haber logrado en unas semanas lo que nadie hizo en tres años—nunca llegó. Se ha negociado sí, una “moratoria temporal” sobre ataques hacia infraestructura, la cual está por vencer; se ha negociado también términos para facilitar las rutas de navegación de Ucrania por el Mar Negro. No obstante, ha habido múltiples violaciones a esos acuerdos en los últimos 30 días. Asimismo, Washington ha estado negociando con Moscú algunos elementos para mejorar las relaciones bilaterales lo que ya ha resultado en intercambios de presos entre EU y Rusia, y acuerdos en principio para el retorno de diplomáticos a las respectivas embajadas, mejorar el comercio y retomar discusiones para el control de armas, entre muchos otros temas bilaterales.

4. Pero nada de lo anterior permite a Trump, hasta este momento, afirmar que está caminando hacia “la paz”, cosa que él había prometido lograr en 24 horas (o bien, velozmente). La causa central de lo anterior ya no está en Zelensky, quien se ha visto obligado a ceder en prácticamente todo lo que esta administración le ha impuesto. Sino en Putin quien, como dije, está evaluando que dada la posición militar de Rusia en el territorio de las hostilidades y dada la relativa debilidad ucraniana tras tres años de guerra, especialmente si Washington realmente le deja de respaldar y traslada a Europa el peso de ese respaldo, tiene todo el tiempo a su favor, por lo que está en posición de efectuar más demandas.

5. Las demandas actuales de Putin van desde la cabeza de Zelensky (buscando un gobierno en Kiev más afín a Moscú), la conservación del territorio que actualmente Rusia controla, la desmilitarización (o cuando menos una drástica reducción del ejército) de Ucrania, las garantías de que no habrá tropas de países miembros de la OTAN para resguardar el cese al fuego y en última instancia, términos con la OTAN que le permitan asegurar alguna especie de repliegue relativo. Esto, por supuesto, es mucho. Pero insisto, Putin asume que, con un Trump con prisa por negociar, es viable de conseguirse y para ello, un cese al fuego temporal es solo una distracción que no le beneficia.

6. Considerando todo lo anterior, el gabinete de Trump parece haberlo impulsado a endurecer al menos un poco su postura ante Moscú. La amenaza de valorar “en unos días” si EU continúa o abandona sus esfuerzos de negociación, se puede entender como una táctica para presionar a Putin a fin de que flexibilice en algo las posturas que arriba señalo. Quizás como mínimo, que acceda al cese al fuego temporal a fin de conceder a Trump una victoria política, pues de lo contrario, EU “seguirá adelante”.

7. Si lo que señalo es correcto, debemos interpretar el “EU seguirá adelante” como un abandono de las negociaciones, pero un sostenimiento del respaldo militar y de inteligencia a Kiev por parte de Washington pues de lo contrario, no funcionaría realmente como herramienta de presión contra Putin.

8. Sin embargo, y especialmente conociendo a Trump y la base que le apoya, podemos efectuar otras lecturas (mismas que Putin ya debe estar considerando). Antes de su toma de posesión, según encuestas, más del 70% de quienes votaron por él se oponían a que EU siga armando a Ucrania. Él mismo y su vicepresidente son de esa postura. Desde esa lógica, la guerra en Ucrania “no es su guerra” y EU debe concentrarse en otras prioridades y como lo dijo Hegseth, dejar que sea Europa quien se haga cargo de los asuntos de su continente.

9. Bajo esta otra perspectiva, entonces, EU podría quizás mantener su respaldo a Ucrania o hasta incluso incrementarlo como un mensaje a Putin, pero probablemente no de manera permanente. Moscú podría seguir prolongando y prolongando la guerra, buscando cada vez más desgaste no solo de Ucrania sino de las audiencias en Europa y EU, lo que podría obstaculizar el que al menos una parte de esos países sean capaces de convencer a sus poblaciones de que sostener el respaldo militar a Ucrania es la decisión adecuada. No solo pienso en Washington sino en un amplio sector dentro de la propia OTAN que se encuentra muy consciente del ascenso de los populismos y nacionalismos al interior de sus sociedades y que por tanto se muestran mucho más reticentes que otros como Francia y Reino Unido a incrementar los recursos para seguir apoyando a Kiev, mucho menos para reemplazar a EU.

10. La gran pregunta es si Putin está dispuesto a esperar el tiempo que todo lo anterior pudiera implicar y seguir pagando costos humanos y económicos altísimos por prolongar la guerra, o bien, si encuentra alguna forma de satisfacer la prisa de Trump y recoger las ganancias inmediatas que ello le otorgue.

11. Por lo pronto, el pasado sábado Putin anunció un cese al fuego de 30 horas por la Pascua, aunque Kiev denunció que hubo múltiples violaciones al mismo. Podemos, sin embargo, esperar que Putin hará todo cuanto esté en sus manos para seguir cortejando a Trump y obtener lo mucho que ya está obteniendo gracias a ese presidente. No nos debe sorprender, por tanto, que al final del camino, Putin sí acceda al cese al fuego temporal y que mientras tanto, se mantenga efectuando sus muchas demandas.

12. Dicho eso, el Kremlin sigue estimando que el tiempo está a su favor y que, si las negociaciones actuales terminan por colapsar, eventualmente obtendrá si no todo, la mayor parte de lo que busca a través de seguir adelante con la guerra.

