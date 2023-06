Con tan solo 23 años, Tusayiwe Mkhondya, quien vive en Malawi, tiene a su cuidado 34 hijos. ¿Cómo sucedió? Esta es su historia

Mkhondya ha hecho de TikTok la red social predilecta para compartir su vida cotidiana. Allí ha creado una comunidad de apoyo de más de 2 millones de usuarios. De acuerdo con los videos publicados en su cuenta, la vida con sus hijos es espontánea, llena de risas y de muchas responsabilidades día a día.

Aunque es joven, Tusayiwe Mkhondya ha demostrado amar a sus pequeños con todo el corazón. De hecho, intenta darles una calidad de vida desde el amor y el acompañamiento.

¿Cómo es su día a día?

Tener más de 3 hijos termina siendo un trabajo desgastante y de muchas responsabilidades pero... ¿34?. Seguramente no es una tarea fácil, pero Tusayiwe Mkhondya ha demostrado que a pesar de los momentos difíciles desde el amor es posible. Su día inicia a las 4 de la mañana. Ella prepara la comida de los niños, desayuno, sándwiches para las entre comidas y cenas calientes.

“Soy la única que cocina para los niños menores de 5 años y cada niño tiene sus propias tareas matutinas, todos colaboran para preparar la comida”, dijo en redes.

Además, compartió que: "Los niños se acuestan a las 07:00 p. m., pero el turno noche realmente comienza en ese momento, ya que muchos bebés se despiertan para tomar leche".

“Tengo que alimentarlos y también cambiarles los pañales. A su vez, aprovecha ese momento para comenzar también con el trabajo para el día siguiente”, detalla en TikTok.

¿Cómo puede tener tantos hijos?

La historia de Tusayiwe Mkhondya, además de conmovedora, es una historia de lucha y motivación. La joven fue abandonada a los 9 meses por sus propios padres. A los 6 años comenzó a sufrir abusos sexuales y a los 16 fue madre soltera.

“Con un hijo a su cargo a edad temprana y sintiéndose abandonada, Tusayiwe fundó You Are Not Alone (YANA), una organización que se convirtió en una forma de ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares”, de acuerdo con el medio estadounidense ABC.

You Are Not Alone (No estás solo) decidió darles un refugio a niños desde los cinco meses hasta los 16 años y tratarlos como sus propios hijos.

“Siempre pensé que los abusos que sufrí fueron mi culpa porque en vez de luchar y gritar me quedé congelada”, contó en su cuenta. “No todos los niños están abandonados. Algunos son huérfanos, algunos tienen un solo padre, algunos tienen ambos padres, pero han sido abandonados por esos padres", agregó.

La intención de Tusayiwe no solo es darle comida, amor o un techo, sino llenarlos de educación, empoderamiento y habilidades para enfrentar al mundo. “A pesar de tener apenas 23 años, ella sueña a lo grande para su ONG”, según el diario La Vanguardia.

"Una vez que tengamos la tierra, espero podamos construir albergues este año para poder recibir y ayudar a más niños abandonados, y niños que viven en las calles”, dijo.

