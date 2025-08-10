Chicago. Uno llamó al aborto una “práctica bárbara”. Otro se refirió a sí mismo como un “fanático” del movimiento antiaborto. Varios han desempeñado roles prominentes en la defensa de las restricciones al aborto de sus estados, en los tribunales y en casos que han tenido un impacto nacional, incluyendo el acceso al aborto con medicamentos.

Mientras el presidente Donald Trump presiona al Senado para confirmar a sus nominados judiciales federales, una revisión de The Associated Press muestra que aproximadamente la mitad de ellos han revelado opiniones antiabortos, han estado asociados con grupos antiabortos o han defendido restricciones a esa práctica.

Trump ha ofrecido posiciones cambiantes sobre el tema mientras indica que quiere dejar las cuestiones de acceso al aborto a los estados. Pero sus nominados a la corte tendrán nombramientos de por vida y estarán en posición de revertir el acceso al aborto mucho después de que el presidente republicano deje la Casa Blanca.

Bernadette Meyler, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Stanford, declaró que las nominaciones judiciales “son una forma de moldear federalmente la cuestión del aborto sin pasar por el Congreso o hacer una declaración grande y explícita”.

“Es una manera de encubrir un poco lo que está sucediendo en el ámbito del aborto en comparación con la legislación o las órdenes ejecutivas, que pueden ser más visibles, dramáticas y provocar más reacciones”, afirmó.

Trump está teniendo un impacto duradero en los tribunales federales

De los 17 nominados judiciales hasta ahora en el segundo mandato de Trump, al menos ocho han argumentado a favor de restricciones al aborto o en contra del acceso ampliado a ese procedimiento. No se pudieron encontrar tales registros para los otros nueve, y la revisión de AP no encontró evidencia de que alguno de los nominados judiciales de Trump apoye un mayor acceso al aborto.

“Cada nominado del presidente representa sus promesas al pueblo estadounidense y se alinea con el fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos”, indicó un portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en un comunicado que hacía referencia a la decisión de 2022 que anuló el derecho constitucional al aborto establecido en Roe v. Wade. “La posición extrema de los demócratas sobre el aborto fue rechazada en noviembre a favor del enfoque de sentido común del presidente Trump, que permite a los estados decidir, apoya la santidad de la vida humana y previene la financiación del aborto con fondos de los contribuyentes”.

El primer mandato de Trump también tuvo un impacto duradero en los tribunales, nombrando a 234 jueces. Al final de ese mandato, más de una cuarta parte de los jueces federales activos fueron nominados por Trump, incluidos tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a anular Roe v. Wade.

