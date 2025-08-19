Más Información

El presidente de Estados Unidos, , anunció el martes que pidió una investigación sobre el contenido de los museos, a los que acusa de ser "woke", especialmente en relación con la historia de la esclavitud.

Desde su regreso a laen enero, el mandatario republicano lleva adelante una cruzada contra las instituciones educativas y culturales estadounidenses que según él apoyan la ideología "woke", un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.

"Los museos de Washington, pero también de todo el país, son en esencia los últimos vestigios del 'wokismo'", denunció Trump en su red Truth Social.

"He dado instrucciones a mis fiscales para que revisen (las políticas de) los museos e inicien exactamente el mismo proceso que se ha seguido con las universidades, donde se han logrado enormes avances", agregó el multimillonario conservador.

"Este país no puede ser 'woke' porque el 'WOKISMO' SE HA TERMINADO", proclamó.

La Casa Blanca anunció la semana pasada, en una carta dirigida a la Smithsonian Institution, que gestiona una veintena de museos en Washington, que el gobierno realizará un examen exhaustivo de las exhibiciones para garantizar su "alineamiento" con la visión de Trump de "restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense".

"La Smithsonian está FUERA DE CONTROL", volvió a clamar el martes Trump, al lamentar que solo plantee "lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud" y no haya "nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez".

El presidente estadounidense firmó en marzo pasado un decreto para retomar el control del contenido de los museos de la Smithsonian, a los que ya había acusado de "revisionismo histórico" y "adoctrinamiento ideológico" racial, especialmente durante los gobiernos de sus predecesores y opositores políticos, los demócratas Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025).

El gobierno estadounidense justificó estas medidas contra los museos -que también afectan al centro cultural de Washington, el Kennedy Center- por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

Trump busca depurar a museos y universidades de lo que considera ideas progresistas a favor de las minorías.

Tomados de las luchas afroestadounidenses, los términos en inglés "woke" y "wokismo" refieren a "estar despierto" ante las injusticias.

