Más Información

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Localizan fosa clandestina en rancho donde hallaron restos de la maestra Irma Hernández, en Veracruz; cuerpos estaban en descomposición

Hombres armados y encapuchados asaltan plataforma de Pemex en Campeche; no se reportan trabajadores lesionados

Hombres armados y encapuchados asaltan plataforma de Pemex en Campeche; no se reportan trabajadores lesionados

Washington.- El Departamento de Justicia del Gobierno de inició este martes una investigación contra el Departamento Metropolitano de Policía de Washington acusándolo de supuestamente falsificar las cifras sobre crímenes en la capital.

La carpeta judicial tendría como objetivo determinar si hay funcionarios que "manipularon" estadísticas de crimen reportados por las fuerzas de seguridad de la capital, según publicó la cadena Fox.

La investigación pasa durante la toma, por parte del presidente Donald Trump, del control federal de la Policía capitalina hace una semana, justificándolo bajo una "Emergencia de Seguridad Nacional" con la que desplegó más de 800 agentes de la argumentando una supuesta crisis de "crimen fuera de control".

Lee también

La Policía de Washington reportó en 2025 una tendencia a la baja en el crimen con 99 homicidios cometidos hasta agosto de este año, 12% menos que los 112 registrados en 2024, cifras que representan los registros de crimen violento más bajos de la ciudad en las últimas tres décadas.

Trump y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, han protagonizado un pulso por el control de la ciudad. Primero el presidente intentó colocar la Policía bajo el control de la Administración de Control de Drogas (DEA) pero tras una denuncia del fiscal para el Distrito de Columbia, Brian Schwalb, el Gobierno se vio obligado a retroceder.

Desde que comenzó el control federal de la capital se han registrado 465 detenciones, 68 armas incautadas y se presentaron cargos por homicidios, narcóticos y otros delitos menores, según los datos oficiales compartidos por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en su cuenta de X.

Además, está previsto que a finales de esta semana lleguen a la capital soldados de la Guardia Nacional de los estados de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Luisiana, con el objetivo de reforzar la operación federal, según anunciaron los gobernadores republicanos de esos territorios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim. Foto: Adobe / Berenice Fregoso / El Universal

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto. Foto: iStock / fizkes / IMSS

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos