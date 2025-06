El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no descarta volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si recibe informes creíbles de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a "niveles preocupantes".

Preguntado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre si consideraría bombardear nuevamente los centros de enriquecimiento iraníes de comprobarse que Teherán puede hacerse con un arma nuclear, Trump respondió: "Totalmente".

Cuando se le cuestionó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca si exigiría durante las conversaciones previstas con Irán que el Organismo Internacional de Energía Atómica o alguna otra organización estuviera autorizada a realizar inspecciones, Trump respondió que la República Islámica tendría que cooperar con el grupo "o con alguien que respetemos, incluidos nosotros mismos".

Lee también EU evalúa entregar miles de millones de dólares a Irán a cambio de un pacto nuclear, según CNN; busca frenar su enriquecimiento de uranio

No preocupan a Trump si hay sitios nucleares secretos en Irán

Añadió que "no le preocupa realmente" la posibilidad de que haya sitios nucleares secretos en Irán.

"Les aseguro que están exhaustos. Israel también lo está", dijo Trump sobre Irán.

Hablando de Irán, Trump dijo que "lo último en lo que están pensando ahora es en lo nuclear".

"No, no me preocupa en absoluto", dijo sobre los sitios nucleares secretos.

El presidente dijo que planea emitir una declaración más tarde en respuesta a una declaración del jueves del líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, en la que dijo que su país había dado una "bofetada en la cara de Estados Unidos".