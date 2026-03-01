Más Información

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira en el Zócalo: sigue aquí En Vivo el concierto de "La Loba"

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Shakira rompe récord de asistencia a un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX; Brugada reporta 400 mil personas

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia por “El Mencho”; “un domingo tranquilo con buena pesca”, dicen

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Se profundizará diálogo con PT y PVEM en reforma electoral, afirma Ricardo Monreal; garantiza debate amplio con la oposición

Se profundizará diálogo con PT y PVEM en reforma electoral, afirma Ricardo Monreal; garantiza debate amplio con la oposición

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Los raros: reseña de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez

Voltaire, el sabio que se burló de la “sabiduría”

Voltaire, el sabio que se burló de la “sabiduría”

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, , afirmó este domingo que una transición como la de Venezuela, después de que las fuerzas estadounidenses arrestaran a Nicolás Maduro en Caracas, es el "escenario perfecto" para Irán.

"Lo que hicimos en , creo, es el escenario perfecto", aseguró Trump en una entrevista telefónica con The New York Times.

Preguntado por el modelo de transición que se realizará en Irán, después de que el operativo conjunto de EU e Israel acabara con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, el mandatario destacó lo que considera éxitos de la operación en Venezuela y sugirió su intención de replicar algunos aspectos.

Lee también

El NYT apunta que los asesores de Trump le habrían alertado de las diferencias culturales e históricas entre ambos países que imposibilitan replicar la estrategia.

Aun así, el republicano insistió en la idea de utilizar el modelo de Caracas para Teherán en la que solo derrocando al líder consiguió más cooperación con su país.

"Todos conservaron sus puestos, excepto dos personas", dijo.

El mandatario afirmó que cuenta con "tres muy buenas opciones" para liderar Irán aunque prefirió guardarse los nombres.

"No los revelaré ahora. Primero terminemos el trabajo", aseveró.

Trump confió en que las fuerzas de élite de Irán, incluida la Guardia Revolucionaria, entreguen las armas a la población iraní, de quien aseguró que depende de la decisión de derrocar al Gobierno, algo que se diferenciaría del modelo de Venezuela.

"Llevan años hablando de ello, así que ahora, obviamente, tendrán la oportunidad", comentó.

Lee también

El mandatario lamentó la muerte de los tres militares estadounidenses e insistió en que se pueden producir más, pero no se mostró débil y aseguró que el Pentágono tiene fuerzas para extender el operativo "si fuera necesario".

"No será difícil", dijo. "Tenemos una enorme cantidad de municiones. Como saben, tenemos municiones almacenadas en diferentes países de todo el mundo".

Trump celebró haber "destruido una gran parte" de la Armada iraní y aseguró que tanto Estados Unidos como Israel lo han hecho "muy bien": "Diría que vamos bastante adelantados con respecto al calendario previsto".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México