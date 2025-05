El presidente estadounidense Donald Trump calificó de "política" y "horrible" a la corte que bloqueó el miércoles sus aranceles, aunque este jueves un tribunal de apelaciones le dio un alivio y los restableció temporalmente.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó el miércoles que Trump excedió su autoridad cuando invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para declarar una emergencia nacional y aplicar impuestos —aranceles— a las importaciones procedentes de casi todos los países.

"¡El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos es tan erróneo y tan político! Esperemos que la Corte Suprema revoque esta horrible decisión que amenaza al país, de forma rápida y decisiva", dijo en un largo mensaje en su red Truth Social.

Trump añadió que "el presidente de Estados Unidos debe tener la capacidad de proteger al país de quienes le causan daño económico y financiero".

Mencionó que "esta decisión está siendo aclamada en todo el mundo, excepto por Estados Unidos. Jueces de izquierda radical, junto con personas muy malas, están destruyendo a Estados Unidos. Con esta decisión, nuestro país perdería billones de dólares, dinero que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sería la sentencia financiera más severa jamás impuesta contra nosotros como nación soberana".

Con la terrible decisión se "establecía que tendría que obtener la aprobación del Congreso para estos aranceles. En otras palabras, cientos de políticos se quedarían en Washington D. C. durante semanas, e incluso meses, tratando de decidir cuánto cobrar a otros países que nos tratan injustamente. Si se permitiera, esto destruiría por completo el poder presidencial. ¡La presidencia nunca volvería a ser la misma!".

En el mensaje, Trump indicó que "el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos increíblemente falló en contra de los Estados Unidos de América sobre aranceles desesperadamente necesarios, pero, afortunadamente, el panel completo de 11 jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tribunal Federal del Circuito acaba de suspender la orden del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan".

El mandatario se cuestionó: "¿De dónde salen estos tres jueces iniciales? ¿Cómo es posible que hayan causado tanto daño a Estados Unidos? ¿Se trata simplemente de odio a "TRUMP"? ¿Qué otra razón podría haber? Era nuevo en Washington y me sugirieron que usara la Sociedad Federalista como fuente de recomendaciones sobre jueces. Lo hice abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de un auténtico canalla llamado Leonard Leo, una mala persona que, a su manera, probablemente odia a Estados Unidos y, obviamente, tiene sus propias ambiciones".

Añadió que Leo "se jacta abiertamente de controlar a los jueces, e incluso a los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¡Espero que no sea así, y no lo creo! En cualquier caso, Leo dejó la Sociedad Federalista para dedicarse a lo suyo. Estoy muy decepcionado con la Sociedad Federalista por el mal asesoramiento que me dieron sobre numerosas nominaciones judiciales".

Agregó que "¡esto es algo que no se puede olvidar! Dicho esto, estoy muy orgulloso de muchas de nuestras elecciones, pero muy decepcionado con otras. ¡Siempre deben hacer lo correcto para el país! En este caso, es solo gracias a mi exitoso uso de los aranceles que billones de dólares ya han comenzado a llegar a Estados Unidos desde otros países, dinero que, sin estos aranceles, no podríamos obtener. Es la diferencia entre tener unos Estados Unidos de América ricos, prósperos y exitosos, y todo lo contrario".

La corte de apelaciones no anula ese fallo pero suspende su aplicación de forma cautelar mientras estudia el fondo del asunto.

mgm/desa