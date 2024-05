Nueva York.- El expresidente de EU Donald Trump (2017-2021) anunció que su equipo legal va a apelar el veredicto del jueves, en el que fue declarado culpable por un jurado popular, basándose en numerosos argumentos.

Entre ellos, citó: "No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada". "El juez fue un tirano", concluyó, en alusión al juez Juan Merchan, que presidió el tribunal.

Trump dijo que "la gente de nuestro país sabe que es un engaño... Lo entienden, ya sabes, son muy inteligentes".

"Vamos a apelar esta estafa", aseguró.

"No es dinero para guardar silencio"

El exmandatario cambió su narrativa anterior sobre el acuerdo de confidencialidad por el que Michael Cohen le pagó a la exactriz porno Stormy Daniels, diciendo que los pagos relacionados eran legales porque eran para acuerdos de confidencialidad estándar.

"Es un gran acuerdo, el acuerdo de confidencialidad, totalmente honorable, totalmente bueno, totalmente aceptado", dijo Trump. "Todas las empresas tienen acuerdos de confidencialidad".

"Es una vergüenza", continuó el expresidente, y enfatizó que debido a que los pagos se hicieron para acuerdos de confidencialidad, no deben considerarse "dinero para mantener el silencio".

"Así que no es dinero para guardar silencio. Es un acuerdo de confidencialidad. Totalmente legal. Totalmente común", dijo Trump.

"Falsificar registros comerciales suena tan mal que a mí me suena muy mal", dijo Trump. "Eso es malo para mí", añadió.

Pero el exmandatario cuestionó esa caracterización de sus crímenes, diciendo que tuvo un gasto legal (pagar al abogado Michael Cohen) y que estaba documentado como un gasto legal.

Un contable "lo anotó correctamente en los libros", dijo el expresidente, afirmando que lo hizo "sin ningún conocimiento por mi parte". "¿Cómo más vas a llamarlo?" dijo Trump.

Lee también Las donaciones a Trump suman 34 millones en unas horas y rompen los récords

"Comité de matones"

Trump mencionó los dos juicios políticos en su contra: el primero en 2019 y el segundo poco después de la insurrección del 6 de enero de 2021. Calificó ambos juicios políticos como engaños de la Cámara.

Luego llamó al comité selecto de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio en el último Congreso un "comité de matones". "Lo llaman comité selecto. Yo lo llamo comité no seleccionado de matones", dijo.

Trump refutó el testimonio de Cassidy Hutchinson, diciendo que no atacó al agente del Servicio Secreto que no quería llevarlo al Capitolio después de la manifestación "Stop the Steal" el día de la insurrección.

"Supuestamente fui hacia el conductor y lo agarré por el cuello", dijo. "Y él me rechazó, y luego fui con el otro chico, que creo que es cinturón negro en kárate, y es un poco más joven que yo".

Trump dijo que un amigo le dijo que no lo discutiera porque "te hace parecer el tipo más duro que jamás hayamos visto".

"Deberías haber dejado que eso continuara. Pero el hecho es que nunca sucedió. Todo fue inventado", dijo.

Trump terminó sus comentarios diciendo que el día de las elecciones, el 5 de noviembre, es "el día más importante en la historia de nuestro país". Luego se marchó sin responder preguntas de los medios.

La responsabilidad de dictaminar la sentencia caerá sobre el juez Juan Mechan, que anunció que su decisión se conocerá el 11 de julio a las 10:00 hora local.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc