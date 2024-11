Trump amenaza con imponer 25% de aranceles a México si no frena el paso de "criminales y drogas"; se queja por “invasión” de migrantes

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, amenazó hoy con imponer aranceles de 25% a México si el país no “frena el paso de criminales y drogas".

Durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, Trump dijo que durante su gobierno (2917-2021), obligó a México a desplegar soldados para frenar el flujo de migrantes. “México pagó por los soldados. Nos pagaron tanto”... aseguró.

Dijo haber tenido una gran relación con el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “Era un socialista... No se puede tener todo”, y se quejó de la “invasión” de migrantes desde México.

Acto seguido, dijo que, de ganar la presidencia en las elecciones de este 5 de noviembre, lo primero que hará será comunicarse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Dicen que es muy agradable, no la conozco”.

Sin embargo, adelantó que la llamada será para advertirle que “si no detienen la embestida de criminales que entran a nuestro país", “impondré 25% de aranceles a todo lo que manden. Si no funciona, 50%. Si no funciona, 75%, y si no funciona, 100%”.

“Comenzaré con un 25%, es mucho. ¿Saben que México es nuestro socio comercial número uno? ¿Saben a qué se debe eso? Ganan una fortuna. Se han apoderado de nuestro país”, denunció, criticando al gobierno del presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris.

México “se convirtió en nuestro socio comercial número uno y nos están estafando a diestra y siniestra, es ridículo”, manifestó.

Trump instó a sus seguidores a salir a votar para “despedir” a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

“Mañana, tienen que levantarse y decirle a Kamala que ya han tenido suficiente, que no pueden aguantar más, que simplemente no pueden”, dijo Trump.

“Van a decir: ‘Has hecho un trabajo terrible, eres tremendamente incompetente, no vamos a aguantarlo más. Kamala, ¡estás despedida! Lárgate de aquí. Lárgate de aquí’”, señaló Trump.

“Esperemos que todo salga bien, vamos muy por delante, todo lo que tenemos que hacer es cerrarlo”, dijo Trump. “Si conseguimos que todo el mundo salga a votar, no hay nada que puedan hacer. Depende de nosotros perder”, afirmó.

