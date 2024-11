Exembajador de EU en México llama “títere” a Kamala Harris; pide votar por Donald Trump

Un día antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el exembajador estadounidense en México, Christopher Landau, llamó “títere de la burocracia permanente” a la candidata Kamala Harris, e hizo un llamado al voto por Donald Trump.

Landau, embajador en nuestro país de 2019 a 2021, llamó al voto por Trump por “tres razones fundamentales”.

Lee también Sheinbaum habla sobre elección presidencial de EU; “hasta que haya definición nos manifestaremos”, dice

“Kamala no cree en la soberanía nacional. Miren como ha borrado nuestra frontera sur e incentivado a MILLONES de personas de todo el mundo a usar a México como felpudo para entrar a Estados Unidos. ¿Si no respeta nuestra propia soberanía, acaso creen que respeta la suya? Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo: no puede haber una sana relación México-Estados Unidos mientras haya migración descontrolada (y no olvidemos el desastre humanitario)”, expuso como primer punto.

“Kamala (tal cual como Biden) es títere de la burocracia permanente. Debe ser obvio para todos que necesitamos nuevas perspectivas para resolver nuestros retos compartidos. Pero la burocracia permanente no cambia. A mí me daban los mismos discursos de los embajadores de los últimos 30 años hasta que me negué a leerlos. Urgen nuevas soluciones a los temas de seguridad/drogas/armas/lavado de dinero”, señaló.

Lee también Sheinbaum asegura tener un plan ante votación para invalidar la reforma judicial; “estamos preparados”, dice

Como tercer punto, Landau agregó: “Necesitamos coordinación en temas comerciales para enfrentarnos a la verdadera amenaza a nuestra prosperidad, que proviene desde China. Kamala fue una de diez senadores que votaron en CONTRA del T-MEC”.

“Yo voto por Trump con orgullo y confianza que nuestros mejores días nos quedan por delante”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr