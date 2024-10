Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, compartió que vivió una “experiencia surreal” con “El Chapulín Colorado”, personaje interpretado por el fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Landau contó que tuvo un cambio de vuelo en el Aeropuerto de Newar, Nueva Jersey, donde tuvo un encuentro con “El Chapulín Colorado”.

“Una experiencia algo surreal: me encuentro en el aeropuerto de Newark, New Jersey, por un cambio de vuelo y de repente sale en la tele frente mío ¡el Chapulín Colorado! Aunque todos mis movimientos están fríamente calculados, esa no me la esperaba”, expresó en sus redes sociales en tono de burla.

“Es una señal, le falta ir a México”, le dijeron sus seguidores de la red social X.

Recientemente los programas de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, creados por Chespirito, regresaron a la pantalla chica a través de ViX y por el canal 2.





