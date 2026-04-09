Beirut.— Los ataques masivos que lanzó ayer Israel contra Líbano pusieron en peligro la frágil tregua con Irán. Israel intensificó sus ataques contra el grupo político-militar Hezbolá en Líbano, alcanzando sin previo aviso varias zonas comerciales y residenciales de Beirut.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, al menos 182 personas murieron y cientos resultaron heridas. Defensa Civil, en cambio, cifró en 254 los muertos y mil 165 los heridos.

El ejército israelí anunció haber llevado a cabo su “mayor ataque coordinado” contra Hezbolá desde el estallido de la guerra estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, decretó un día de duelo nacional para hoy.

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Personal de emergencia y residentes, ayer en la zona de un ataque aéreo israelí en el barrio de Tallet al-Khayyat, en Beirut. Foto: Fadel Itani/ AFP

“La ONU condena firmemente las pérdidas de vidas civiles”, dijo Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general del organismo a la prensa y llamó a aprovechar “la oportunidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán” para evitar más muertes. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se declaró “indignado por las muertes y la devastación” en Líbano.

La nueva ola de violencia amenaza con descarrilar lo que el vicepresidente de EU, JD Vance, calificó como un “frágil” acuerdo.

En una rueda de prensa antes de subir a su avión en Budapest, Vance cargó contra la difusión de una primera propuesta de paz de Irán compuesta por 10 puntos, diciendo que él y el enviado especial para Medio Oriente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, “la tiraron a la basura” porque pensaron que “fue redactada con ChatGPT”.

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El vicepresidente agregó que ha estado involucrado en las negociaciones, mediadas por Paquistán, y que Teherán les ha planteado tres propuestas distintas para conseguir un acuerdo definitivo que ponga fin a las hostilidades que iniciaron el 28 de febrero Estados Unidos e Israel.

La Casa Blanca aseguró que la propuesta que Washington aceptó el martes para imponer un alto el fuego de dos semanas es una propuesta diferente y condensada que aparentemente no obliga al Departamento de Guerra a retirar a los miles de soldados que ha desplegado en la región.

Vance fue preguntado acerca de la acusación iraní lanzada contra la administración Trump de haber violado el alto al fuego mediante los ataques israelíes sobre Líbano y dijo que Washington “nunca” hizo la promesa de que no se atacaría este territorio.

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“Realmente me pregunto qué tan bien entiende el inglés porque hay cosas que dijo que, francamente, no tenían sentido en el contexto de las negociaciones que hemos tenido”, dijo Vance en referencia a las acusaciones vertidas por el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Ghalibaf.

Previamente, Ghalibaf denunció que tres cláusulas del plan de paz que presentó han sido violadas, incluyendo el cese el fuego aplicable a Líbano.

Señaló que, contra lo que se solicitó, han ingresado al espacio aéreo iraní “drones intrusos”.

El tercer punto es “la negativa al derecho iraní al enriquecimiento de uranio” que, alegó Qalibaf, estaba incluida en “la sexta cláusula” del plan de paz.

Ante ello, concluyó, “un cese el fuego bilateral o negociaciones es irrazonable”.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que el cese el fuego en Líbano forma parte de las condiciones fundamentales expuestas por su país, reportó la agencia Isna.

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El mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo a Trump y Pezeshkián que el alto el fuego que han pactado debe ser totalmente respetado por todos y en todos los sitios de Medio Oriente, incluido Líbano, porque sólo así será “creíble y duradero”.

Vance llamó a Israel a “moderarse un poco” en los ataques contra Líbano durante el alto el fuego de dos semanas. Vance explicó a los periodistas que si Israel modera su postura respecto al Líbano, no es porque sea una condición del alto el fuego, sino más bien por la buena fe de Israel hacia Estados Unidos y por su deseo de que las negociaciones con Irán sean “exitosas”.

Según la Casa Blanca, Vance encabezará al equipo de negociadores estadounidenses en sus conversaciones para encontrar un fin permanente de la guerra en Islamabad a partir del sábado, en vez del viernes, como se preveía.

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Trump había puesto en duda la participación de Vance, aludiendo a temores de seguridad, pero Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la administración confía plenamente en que el Servicio Secreto de EU garantizará la seguridad del vicepresidente y todo el equipo negociador.

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