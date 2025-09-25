Más Información

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Río de Janeiro. Al menos dos alumnos murieron y otros tres resultaron heridos este jueves tras un a una escuela del estado de (noreste de Brasil), según informaciones preliminares divulgadas por fuentes oficiales.

El tiroteo ocurrió en la escuela Estatal Luiz Felipe, ubicada en el barrio Campo dos Velhos, del municipio de Sobral, durante el descanso.

"Los sospechosos dispararon desde la acera de la escuela, alcanzando a las en el estacionamiento", señala el comunicado enviado a EFE por la de Ceará.

Lee también

De acuerdo con la nota, una cantidad de , una balanza de precisión y un paquete fueron incautados a una de las víctimas, que era un adolescente.

La Secretaría informó que se están empleando todos los esfuerzos de las "para localizar y capturar a los involucrados en las muertes de dos adolescentes, aún no identificados formalmente".

También confirmó que otras tres víctimas sufrieron y fueron trasladadas a centros de salud locales.

Lee también

Aunque no fueron apuntados los motivos de los hechos, la Secretaría señaló que ya avanzan las investigaciones sobre el caso y que se están realizando los .

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, lamentó los hechos y los calificó de "gravísimos e intolerables" en un mensaje publicado en las redes sociales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Pago de pensión IMSS octubre fecha EXACTA, monto y calendario oficial. Foto: IMSS / Canva

Pago de pensión IMSS octubre: fecha EXACTA, monto y calendario oficial

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’