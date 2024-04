Un tiroteo se desató este lunes 29 de abril en Charlotte, Carolina del Norte, cuando la policía realizaba una investigación, informaron las autoridades. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg dijo en las redes sociales que "múltiples víctimas", entre las que hay varios oficiales fueron trasladadas a un hospital.

De acuerdo con los primeros reporte, el agresor fue abatido y se reporta que hay varios oficiales muertos.

Un grupo de trabajo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos compuesto por agentes de múltiples dependencias estaba llevando a cabo una investigación cuando alguien les disparó y comenzó el tiroteo, dijo la policía. No estaba claro cuántos agentes resultaron heridos ni su estado, indicó CBS News.

La policía pidió a la gente evitar la zona en el este de Charlotte.

El equipo SWAT del departamento de policía respondió a la zona, dijo la policía.

El diario The New York Post dijo que hay un muerto entre las víctimas. Se trataría de un oficial del Servicio de Alguaciles. La versión no ha sido confirmada oficialmente.

