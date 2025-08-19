Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Autoridades sanitarias del estado de anunciaron el fin del que afectó desde inicios de 2025 al oeste del territorio sureño, donde dejó más de 700 casos registrados y causó la muerte de dos menores no vacunados.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas () dio por terminado el brote después de 42 días sin que se hayan registrado nuevos contagios. Este número es, según dijeron, el doble del período máximo de incubación del virus.

Desde finales de enero, el brote había dejado 762 casos confirmados, de los cuales dos tercios se dieron en menores de edad. De estos, 99 requirieron ser hospitalizados y dos menores fallecieron. Los niños no estaban vacunados y, que se sepa, no tenían ninguna enfermedad preexistente.

Lee también

Pese a que el foco de la enfermedad se dio por concluido, las autoridades instaron a mantener las precauciones porque sigue habiendo brotes activos en otras zonas de América.

Desde finales de enero, el brote había dejado 762 casos confirmados. Foto: Especial
Desde finales de enero, el brote había dejado 762 casos confirmados. Foto: Especial

EU alcanza la cifra de contagios de sarampión más alta en 33 años

Los casos de sarampión en las Américas ya superan los 10 mil hasta agosto de este año, lo que significa un incremento de 34 veces frente al mismo periodo de 2024, según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Estados Unidos es el país del continente que más casos ha registrado, mil 356. Solo por detrás de Canadá (4 mil 548 casos) y México (3 mil 911 casos).

Estados Unidos alcanzó con esta cifra el dato de contagios más altos del país en 33 años.

Lee también

El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede derivar en neumonía, encefalitis e incluso la muerte. Se transmite por vía aérea cuando una persona infectada tose, estornuda o respira cerca de otros.

Las autoridades sanitarias texanas recuerdan que la forma más efectiva es la vacunación con dos dosis de la vacuna triple viral (MMR), que ofrece una protección de más del 97%.

Se recomienda que la primera dosis se proporciones entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y los 6 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Trabajo en el campo: iStock/Verin Makcharoen

Buscan 10 migrantes para trabajar con visa en los campos de Michigan: Requisitos y salario

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Foto: CEDAT USA

Abrirá CEDAT en Texas: Buscará impulsar a niños genio latinos en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos