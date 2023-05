Washington.- La administración del presidente Joe Biden ha solicitado mil 500 soldados para la frontera entre Estados Unidos y México en medio de un aumento previsto de migrantes tras el fin de las restricciones por la pandemia, según tres funcionarios de la administración.

Las tropas se enviarían para realizar tareas administrativas, de modo que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos pueda trabajar sobre el terreno, explicaron dos de los funcionarios. No realizarían tareas policiales.

Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la solicitud porque aún no había sido aprobada y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las restricciones del Covid-19 permitieron a las autoridades de EU rechazar a miles de migrantes que cruzaban la frontera sur bajo el llamado Título 42. Esas restricciones se levantarán el 11 de mayo y el gobierno de Biden ya ha realizado importantes cambios para reforzar la frontera antes de tiempo.

