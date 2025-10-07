Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó de la formación de la tormenta tropical "Jerry", que puede llegar a convertirse en huracán en los próximos dos días, por ahora sin representar peligro en tierra.

El sistema, la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2025, avanza sobre el Atlántico central.

El centro de "Jerry" se localizaba, según el más reciente boletín, cerca de los 2.120 kilómetros (1.315 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte.

Los meteorólogos del NHC, con sede en Miami, prevén un fortalecimiento constante y estiman que "Jerry" podría convertirse en huracán en uno o dos días.

Prevén que el sistema reduzca su velocidad y gire hacia el oeste-noroeste en los próximos días, situándose cerca o al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes.

Por el momento, no hay alertas ni avisos costeros en vigor, aunque las autoridades recomendaron a los habitantes del norte de las Antillas Menores mantenerse atentos, ya que podrían emitirse vigilancias de tormenta tropical más adelante.

La tormenta se desplazaba hacia el oeste a unos 39 kilómetros por hora (24 millas), con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas).

Van 10 ciclones en el Atlántico este año

Hasta ahora suman 10 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

