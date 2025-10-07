Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente

FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones

Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Los habitantes de la isla de Bonaire, en las Antillas Neerlandesas, instaron este martes a a asumir su responsabilidad en la crisis climática, en el primer día de un juicio sin precedentes que se celebra en La Haya.

"Este cambio climático no es para nosotros una amenaza lejana (...) Donde antes trabajábamos, jugábamos, caminábamos o pescábamos durante el día, el calor es ahora a menudo insoportable", declaró ante los cuatro jueces del tribunal Onnie Emerenciana, un agricultor de esta pequeña isla situada frente a las costas de Venezuela.

Según el sitio web de Greenpeace, que apoya a los habitantes de la isla, Bonaire es uno de los municipios neerlandeses más afectados por la crisis climática.

Lee también

Un estudio de la Universidad Libre de Ámsterdam (VU) estima que el sur de la isla podría quedar permanentemente sumergido de aquí a finales de siglo.

"Los padres cuentan que sus hijos ya no pueden ir caminando a la escuela como lo hacían antes (...) Los juegos al aire libre han sido reemplazados por actividades en interiores, detrás de puertas cerradas", dijo Emerenciana, que llevaba una bufanda con los colores de la bandera de Bonaire.

Bonaire es una pequeña isla situada frente a las costas de Venezuela. Foto: Google Maps
Bonaire es una pequeña isla situada frente a las costas de Venezuela. Foto: Google Maps

Los habitantes de la isla y Greenpeace exigen que el Estado neerlandés elabore planes concretos para proteger Bonaire y reducir las emisiones de CO2 a cero de aquí a 2040.

Se trata del primer caso de este tipo en Europa desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió en julio un dictamen consultivo sobre la responsabilidad jurídica de los Estados en la cuestión climática.

Lee también

El máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, concluyó que los Estados que incumplen sus obligaciones climáticas cometen un acto "ilícito" y pueden ser objeto de reclamaciones de reparación por parte de los países más afectados.

Los legisladores, abogados y jueces de todo el mundo pueden, por tanto, valerse de este dictamen para modificar las leyes o demandar a los Estados por su inacción.

