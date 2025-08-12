Más Información

Treinta y cinco vagones de un tren de Union Pacific se el martes por la tarde cerca de una pequeña localidad de , informaron las autoridades.

No se reportaron heridos y no se han ordenado evacuaciones tras el descarrilamiento de la tarde, manifestó la portavoz de Union Pacific, Robynn Tysver.

Las imágenes de noticieros mostraban varios vagones de tren apilados unos sobre otros en la vía férrea ubicada en una zona rural. Se podía ver un y humo junto al sitio del descarrilamiento.

El distrito de servicios de emergencia dijo que el descarrilamiento estaba siendo tratado como una situación de materiales peligrosos. Sin embargo, de momento no se sabía qué transportaban los vagones descarrilados.

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 2 de la tarde al este de la localidad de Gordon, indicó Tysver. Gordon está ubicado a unos 105 kilómetros (65 millas) al suroeste de Fort Worth.

Ninguno de los vagones del tren tenía fugas, según una publicación en redes sociales del Distrito 1 de Servicios de Emergencia del condado de Palo Pinto.

"Las cuadrillas están en el lugar, mitigando el daño y los peligros. Los bomberos están procediendo con precaución en el lugar", dijo el distrito de servicios de emergencia en un comunicado.

El estaba trabajando para contener un incendio de hierba, señaló Tysver.

"Las cuadrillas de Union Pacific están en camino", añadió Tysver.

