Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"De conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados en Estambul el 23 de julio, 185 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por Ucrania. A cambio, se les entregaron 185 prisioneros de las fuerzas ucranianas", señala la nota castrense.

También fueron "repatriados 20 civiles", según la fuente.

Actualmente, tanto los militares como los civiles se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben asistencia psicológica y médica.

Zelensky también confirmó el intercambio y explicó que junto a los 185 militares ucranianos retornaron veinte civiles ucranianos. La mayoría de los soldados ucranianos liberados estaban en cautiverio desde 2022, dijo Zelensky.

Durante el verano, Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas, que se encuentran estancadas desde julio pasado.

