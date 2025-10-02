Más Información

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

La mañanera de Sheinbaum, 2 de octubre, minuto a minuto

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer el caso; "se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen", dice

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

y realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"De conformidad con los alcanzados en Estambul el 23 de julio, 185 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por Ucrania. A cambio, se les entregaron 185 prisioneros de las fuerzas ucranianas", señala la nota castrense.

También fueron "repatriados 20 civiles", según la fuente.

Actualmente, tanto los militares como los civiles se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben asistencia psicológica y médica.

Zelensky también confirmó el intercambio y explicó que junto a los 185 militares ucranianos retornaron veinte civiles ucranianos. La mayoría de los soldados ucranianos liberados estaban en cautiverio desde 2022, dijo Zelensky.

Durante el verano, Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas, que se encuentran estancadas desde julio pasado.

