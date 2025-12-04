Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Caen tres integrantes de una célula delictiva en Zacatecas; les aseguran armas largas y explosivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Tres empresas compiten por 47 trenes de pasajeros; presentan propuestas para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo

INE avala presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp; direcciones de Organización y Capacitación Electoral, las más afectadas

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Policías sofocan incendio en auto en la colonia Juárez; conductor resulta ileso

Moscú. El regulador ruso de las comunicaciones Roscomnadzor bloqueó este jueves la red social estadounidense , especializada en el intercambio de fotos y vídeos, por considerar que permite el reclutamiento de y .

“Según datos de los servicios del orden ruso, SnapChat es usado para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el territorio nacional, reclutar a sus ejecutores, cometer delitos de estafa contra nuestros ciudadanos”, señaló la entidad en declaraciones a la agencia rusa RIA Nóvosti.

Este mismo jueves el regulador ruso restringió las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de , por el mismo motivo.

En agosto, Roskomnadzor comenzó a bloquear las llamadas en (cuyo propietario, Meta, es considerado organización extremista en el país) y .

La semana pasada, la agencia rusa introdujo nuevas restricciones contra WhatsApp, atribuyendo el uso del chat a estafadores, e incluso amenazó con bloquearlo definitivamente.

El diario RBC también publica hoy que Roskomnadzor ha intensificado sus bloqueos contra los servicios de , imprescindibles en para acceder a determinadas aplicaciones o páginas web que han sido bloqueadas por el Gobierno al considerarlo material extremista o terrorista.

Entre el contenido bloqueado se encuentran redes sociales como o X, pero también medios de comunicación occidentales, entre ellos EFE, e incluso portales de universidades españolas.

Paralelamente, las autoridades rusas tratan de promover un servicio de mensajería nacional llamado Max.

Los ciudadanos rusos han tratado de migrar a otros servicios de mensajería para poder comunicarse entre ellos, afectando también en parte al como chats de grupos de trabajo o servicios para clientes.

Las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería son uno de los pocos modos para poder comunicarse por teléfono entre alguien dentro de Rusia con otra persona fuera del país.

