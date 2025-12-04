Moscú. El regulador ruso de las comunicaciones Roscomnadzor bloqueó este jueves la red social estadounidense SnapChat, especializada en el intercambio de fotos y vídeos, por considerar que permite el reclutamiento de terroristas y estafadores.

“Según datos de los servicios del orden ruso, SnapChat es usado para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el territorio nacional, reclutar a sus ejecutores, cometer delitos de estafa contra nuestros ciudadanos”, señaló la entidad en declaraciones a la agencia rusa RIA Nóvosti.

Este mismo jueves el regulador ruso restringió las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de Apple, por el mismo motivo.

Lee también Rusia multa a Google y Wikipedia con 86 mil y 75 mil dólares; es por violar leyes locales y no abrir una sucursal en el país

En agosto, Roskomnadzor comenzó a bloquear las llamadas en WhatsApp (cuyo propietario, Meta, es considerado organización extremista en el país) y Telegram.

La semana pasada, la agencia rusa introdujo nuevas restricciones contra WhatsApp, atribuyendo el uso del chat a estafadores, e incluso amenazó con bloquearlo definitivamente.

El diario RBC también publica hoy que Roskomnadzor ha intensificado sus bloqueos contra los servicios de red privada VPN, imprescindibles en Rusia para acceder a determinadas aplicaciones o páginas web que han sido bloqueadas por el Gobierno al considerarlo material extremista o terrorista.

Lee también Rusia impone multa a Telegram por violar la ley de protección de datos; tendrá que pagar casi 44 mil dólares

Entre el contenido bloqueado se encuentran redes sociales como Instagram o X, pero también medios de comunicación occidentales, entre ellos EFE, e incluso portales de universidades españolas.

Paralelamente, las autoridades rusas tratan de promover un servicio de mensajería nacional llamado Max.

Los ciudadanos rusos han tratado de migrar a otros servicios de mensajería para poder comunicarse entre ellos, afectando también en parte al mercado laboral como chats de grupos de trabajo o servicios para clientes.

Lee también Telegram y WhatsApp son investigadas en Rusia; Ministerio del Interior los acusa de facilitar delitos

Las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería son uno de los pocos modos para poder comunicarse por teléfono entre alguien dentro de Rusia con otra persona fuera del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss