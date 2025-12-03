Si alguna vez has tenido audífonos que se ensucian rápido y no sabes cómo limpiarlos sin arruinarlos, esto te va a interesar: Apple publicó una guía oficial para limpiar los AirPods Pro 3 (y modelos anteriores desde los Pro 2) de manera segura y efectiva. No es un detalle menor. Que una marca como Apple se tome el tiempo de enseñar cómo mantener en buen estado sus productos, confirma que están diseñados para durar y usarse con confianza en el día a día.

¿Lo mejor? El proceso es más sencillo de lo que crees. Y sí: si estás pensando en renovar tus audífonos, esta es una razón más para elegir unos AirPods Pro.

Así es como Apple recomienda limpiar los AirPods Pro 3

Según el video oficial de Apple Support, los AirPods Pro 3 están preparados para que puedas limpiar todas sus mallas: superior, lateral y también la inferior, algo que los diferencia de modelos anteriores.

Estos son los materiales que necesitas:

Agua micelar (con PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, como las de Bioderma o Neutrogena)

(con PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, como las de Bioderma o Neutrogena) Agua destilada

Un cepillo de cerdas suaves , como un cepillo de dientes infantil

, como un cepillo de dientes infantil Dos vasos pequeños y una toalla de papel

El procedimiento toma unos 5 minutos:

Quita la punta de silicón para acceder a las mallas. Moja el cepillo en agua micelar y limpia las mallas en círculos por 15 segundos. Seca con una toalla de papel tocando directamente la malla. Repite el proceso 3 veces. Enjuaga usando el mismo cepillo, pero con agua destilada. Deja secar al aire por 2 horas antes de volver a usarlos o guardarlos en su estuche.

Este paso a paso demuestra que los AirPods Pro 3 no solo ofrecen excelente sonido y comodidad, sino que también están diseñados para el uso cotidiano real.

¿Vale la pena invertir en los AirPods Pro?

Con mejoras en cancelación de ruido, audio espacial y un diseño más optimizado, los AirPods Pro 3 representan la evolución natural de los audífonos inalámbricos de Apple. Saber que están pensados para poder limpiarse sin riesgo es un plus que pocas marcas ofrecen.

Aquí puedes verlos disponibles en Amazon México:

👉 Ver AirPods Pro 3 en Amazon México

👉 Ver AirPods Pro 2 (también aplican estas instrucciones)

A veces, lo que diferencia a un producto premium no es solo lo que hace, sino cómo está pensado para usarse a largo plazo. Que los AirPods Pro 3 se puedan limpiar fácilmente con una técnica segura y aprobada por Apple, demuestra que estás invirtiendo en algo más que audio: estás comprando practicidad, durabilidad y respaldo.

Si buscabas una buena excusa para actualizar tus audífonos... esta podría ser la señal.