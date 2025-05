Cuenta la historia que el primer plato que probó Robert Prevost, el papa León XIV, al llegar a Chiclayo, fue un arroz con pato. Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, fue quien le extendió el famoso manjar norteño convencida de que sería del gusto del religioso.

Le llevó una ollita “bien servida”, como dicen los peruanos, y generó la inmediata sorpresa de aquel estadounidense de sonrisa amable que le preguntó, preocupado con las dimensiones de la ración que tenía enfrente, si tenía que comerse “todo eso”. La sorpresa se invertiría minutos después cuando la anfitriona del hoy Sumo Pontífice descubrió que no había dejado más que dos cucharadas en la olla. Y ese fue el inicio de una relación sólida del sucesor del papa Francisco con una de las capitales gastronómicas del Perú.

A diferencia de la gran mayoría de peruanos, el nuevo papa no es ‘futbolero’, es más de basquet y tenis, según sus allegados. Lo que sí disfruta, como buen peruano, es sentarse a la mesa a compartir. Según Edinson Farfán, actual obispo de Chiclayo, al papa León XIV le gustan mucho el cabrito, el ceviche y, cómo no, el arroz con pato. “Esos eran sus platos preferidos”, dijo Farfán en la conferencia de prensa sobre la elección de Prevost que se realizó en la Diócesis de Chiclayo, aquella que el nuevo Papa mencionó en su primer discurso y que puso a la capital de la región Lambayeque entre las palabras más buscadas en el mundo a través de Google.

El obispo Edinson Farfán en conferencia de prensa en Chiclayo. (Foto: AP) / ERNESTO BENAVIDES

Una mano solidaria

“Es una bendición tener un papa peruano y de corazón chiclayano. En mi condición de cocinera, me alegra saber que es alguien que ama tanto la gastronomía chiclayana. Eso en especial me llena el corazón, me pone muy contenta”, dice Cecilia Ríos, dueña del famoso restaurante Pueblo Viejo, quien, como muchos chiclayanos, vivió el jueves un momento de gran dicha al ver la asunción de un sumo pontífice tan ligado a su tierra.

Ríos, además, pudo compartir con el papa León XIV cuando este era obispo de Chiclayo y ella, presidenta de la institución eclesiástica Damas de la Caridad Voluntarias Vicentinas. En aquel momento, su institución, conformada por mujeres que se consagran de por vida al servicio de los pobres, estaban trabajando en la construcción de una posada para brindar albergue a enfermos de cáncer, personas que llegaban de diferentes partes del Perú, especialmente de zonas aledañas a Lambayeque, y que no tenían dónde pernoctar y dormían en los pasadizos de los hospitales. “¿Quién nos acompañó? El obispo Prevost, en ese entonces”, recuerda Ríos sobre el religioso que la marcó especialmente por la fortaleza de su fe y la manera en la que lo transmitía en sus mensajes.

“Él tenía una forma especial de transmitir sus ideas, la manera en cómo nos aconsejaba, nos fortalecía. Porque siempre nos rondaba esa duda de si podríamos terminar lo que habías empezado. Y él nos daba fuerzas”, afirma Ríos.

La chef chiclayana Cecilia Ríos al lado derecho del hoy papa León XIV.

Cardenal Prevost, un hombre amable

Tras el anuncio de la elección del cardenal Prevost como el 267° papa de la iglesia católica, varios restaurantes aledaños a la catedral de Chiclayo se jactaban de haber atendido al papa. Aunque unos decían que le gustaba el frito chiclayano y otros que era más de caldo de gallina, todos coinciden en describir una personalidad desprendida y de servicio.

La socióloga Cecilia Pantoja tiene una anécdota que describe muy bien esa esencia modesta del papa. Ella se encontraba en la catedral de Chiclayo junto a una amiga cuando notó la llegada un nuevo sacerdote. Sin conocerlas, se acercó, les dio la mano y prometió trabajar con ellas. A los pocos días, supieron que se trataba del nuevo obispo de Chiclayo.

Tiempo después, Pantoja sería una de las miembros laicas de la Comisión de movilidad humana y trata de personas de Chiclayo, una iniciativa que comenzó el papa para ayudar a los migrantes venezolanos, quienes en esa época llegaban caminando desde la frontera y vivían en condiciones muy precarias.

El padre organizaba a los barrios y llevaba almuerzos para repartir. Era un trabajo laborioso, según recuerda Pantoja, en el que Monseñor conseguía las donaciones y ella era una de las encargadas de hacer llegar el apoyo económico entre los migrantes, especialmente a mujeres embarazadas o con niños.

“Él era un sacerdote muy allegado a la gente, por eso en Chiclayo se ve la estima que le tenemos, y no es porque hoy sea papa. En abril, antes de irse al Vaticano, Prevost dijo unas palabras muy bonitas: ‘A Chiclayo lo llevo en el corazón. En mi corazón va Chiclayo al Vaticano’”, recuerda Pantoja, quien también recuerda la disposición del religioso en participar en toda actividad en la que se le necesitaba, como demuestran hoy fotos que se comparten en redes: confirmaciones, bautizos o una primera comunión.

Una imagen que también se hizo muy viral es la de Prevost sirviendo un plato de arvejas. “Él tiene esa forma de ser, con un perfil bajo, porque es misionero. Por eso se ven fotos de él en comedores sirviendo la comida”, relata Pantoja, quien vio esa faceta del sumo pontífice en el norte del Perú.

Mientras los recuerdos de los días del papa León XIV en el Perú continúan aflorando, lo cierto es que también se viene trazando una nueva historia, una que tendrá su momento cumbre cuando el sumo pontífice vuelva a visitar aquella tierra en la que dejó una huella profunda.

