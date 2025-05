Republicanos reviven plan fiscal que incluye impuesto a remesas; prevén pase esta semana al pleno de la Cámara Baja

Los republicanos avanzaron su recorte de impuestos masivos y el paquete de seguridad fronteriza fuera de un comité clave de la Cámara durante una rara noche del domingo voto como los halcones de déficit que habían bloqueado la medida de dos días antes permitió que avanzara, citando lo que llamaron el progreso en las negociaciones sobre los recortes de gastos del paquete, que incluye un impuesto de 5% sobre las remesas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunió con los legisladores republicanos poco antes de la reunión y dijo a los periodistas que se habían acordado algunos cambios, pero no ofreció detalles concretos. Los describió como "sólo algunas modificaciones menores. Nada del otro mundo".

Los demócratas del Comité de Presupuesto de la Cámara Baja presionaron para obtener más detalles. Pero el representante Jodey Arrington, presidente de la Comisión, dijo que el proyecto de ley seguía siendo objeto de negociación.

"Las deliberaciones continúan en este mismo momento" , dijo Arrington. "Continuarán durante la semana, y sospecho que hasta el momento en que pongamos este gran y hermoso proyecto de ley en el pleno de la Cámara".

Los cuatro conservadores que han expresado su preocupación por el impacto del proyecto de ley en el déficit votaron presentes para que la medida pudiera avanzar por 17 votos a favor y 16 en contra.

Aún quedan más conversaciones por delante, pero Johnson espera que el proyecto de ley llegue a la Cámara antes de que acabe la semana.

Este es el vehículo a través del cual cumpliremos el mandato que el pueblo estadounidense nos dio en las últimas elecciones«, dijo en »Fox News Sunday".

La primera vez que los republicanos intentaron sacar adelante el proyecto de ley de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes la semana pasada, los halcones del déficit se unieron a los legisladores demócratas para votar en contra de presentar la medida al pleno de la Cámara.

Los republicanos que critican la medida señalan que el nuevo gasto y los recortes fiscales se concentran en la parte inicial del proyecto, mientras que las medidas para compensar el coste se concentran en la parte final. Pretenden acelerar los nuevos requisitos laborales que los republicanos quieren promulgar para los participantes sanos en Medicaid. Estos requisitos no entrarían en vigor hasta 2029 con el actual proyecto de ley.

"Estamos firmando cheques que no podemos cobrar, y nuestros hijos van a pagar el precio", dijo el representante Chip Roy, republicano de Texas y miembro del comité. "Algo tiene que cambiar, o no van a contar con mi apoyo".

Johnson dijo que la fecha de inicio de los requisitos de trabajo fue diseñado para dar tiempo a los estados a "reajustar sus sistemas" y para "asegurarse de que todas las nuevas leyes y todas las nuevas salvaguardias que estamos poniendo en realidad se puede hacer cumplir".

A Roy se le unieron el viernes en el voto en contra los congresistas Ralph Norman (Carolina del Sur), Josh Brecheen (Oklahoma) y Andrew Clyde (Georgia). El representante Lloyd Smucker, de Pensilvania, cambió su voto por el no en un trámite de procedimiento para poder reconsiderarlo más adelante.

Tras la votación del domingo, Roy tuiteó en X que el proyecto de ley "adelanta los requisitos laborales de Medicaid y reduce la disponibilidad de futuros subsidios de la nueva estafa verde", en referencia a las exenciones fiscales a la energía verde de la Ley de Reducción de la Inflación. Pero también advirtió que hacían falta más cambios y que "el proyecto de ley aún no llega al momento".

Norman aludió a la reciente rebaja de la calificación crediticia del país para argumentar a favor de mayores reducciones.

Nos queda mucho trabajo por hacer", afirmó Norman. "Estamos entusiasmados con lo que hemos hecho. Queremos sacar adelante el proyecto de ley".

En su esencia, el extenso paquete legislativo amplía permanentemente los recortes existentes del impuesto sobre la renta que se aprobaron durante el primer mandato de Trump, en 2017, y agrega otros nuevos temporales que el presidente hizo campaña en 2024, incluida la no aplicación de impuestos a las propinas, el pago de horas extras y los pagos de intereses de préstamos para automóviles. La medida también propone grandes aumentos de gasto para seguridad fronteriza y defensa.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia fiscal no partidista, estima que el proyecto de ley de la Cámara se perfila para añadir aproximadamente 3,3 billones de dólares a la deuda durante la próxima década.

Los demócratas se oponen de forma abrumadora a la medida, que los republicanos han etiquetado como "La Ley de un Gran y Hermoso Proyecto de Ley". La congresista demócrata Pramila Jayapal la calificó de "gran traición" en la audiencia del viernes.

"Este proyecto de ley de gastos es terrible, y creo que el pueblo estadounidense lo sabe", dijo el representante Jim Clyburn, demócrata de Carolina del Sur, en el programa "State of the Union'' de la CNN el domingo. "No hay nada malo en que equilibremos el Gobierno. Pero hay un problema cuando ese equilibrio recae sobre los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que está ocurriendo aquí".

Si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara esta semana, pasaría al Senado, donde los legisladores republicanos también están estudiando cambios que podrían dificultar la aprobación final en la Cámara.

dijo Johnson: " El paquete que enviemos allí será uno negociado con mucho cuidado y delicadamente equilibrado, y esperamos que no le hagan muchas modificaciones porque eso garantizará su rápida aprobación".