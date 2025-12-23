Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista

Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Los equipos de emergencia están respondiendo a un incendio y una explosión con informes de múltiples heridos en un asilo para ancianos de , dijeron funcionarios locales.

"Entendemos que hay personas atrapadas adentro", dijo Ruth Miller, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Pennsylvania. Se informa que una parte del edificio se derrumbó, informó Jim O'Malley, del condado de Bucks, en un comunicado. Varias agencias de Pennsylvania y están respondiendo, añadió.

La explosión parece estar relacionada con el gas, dijeron las autoridades a AP.

Los funcionarios del condado de Bucks notificaron a la agencia sobre una explosión antes de las 3 p. m. en el Silver Lake en Bristol Township, a unos 32 kilómetros al noreste de Philadelphia.

El representante Brian Fitzpatrick anunció en Facebook que se está comunicando con las autoridades locales sobre la supuesta explosión en las instalaciones. Pidió a la gente que evitara la zona. El gobernador Josh Shapiro también indicó que está en contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia.

