Los equipos de emergencia están respondiendo a un incendio y una explosión con informes de múltiples heridos en un asilo para ancianos de Pennsylvania, dijeron funcionarios locales.

"Entendemos que hay personas atrapadas adentro", dijo Ruth Miller, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Pennsylvania. Se informa que una parte del edificio se derrumbó, informó Jim O'Malley, del condado de Bucks, en un comunicado. Varias agencias de Pennsylvania y Nueva Jersey están respondiendo, añadió.

La explosión parece estar relacionada con el gas, dijeron las autoridades a AP.

Los funcionarios del condado de Bucks notificaron a la agencia sobre una explosión antes de las 3 p. m. en el Silver Lake en Bristol Township, a unos 32 kilómetros al noreste de Philadelphia.

#Pensilvania I Una explosión de gas sacude una residencia de ancianos en Pensilvania, reportan medios locales. Los primeros informes detallan daños importantes, varias personas atrapadas, algunas víctimas y el fortalecimiento de las operaciones de rescate en la zona. pic.twitter.com/tSTIJCvF0P — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) December 23, 2025

El representante Brian Fitzpatrick anunció en Facebook que se está comunicando con las autoridades locales sobre la supuesta explosión en las instalaciones. Pidió a la gente que evitara la zona. El gobernador Josh Shapiro también indicó que está en contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia.

