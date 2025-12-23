Más Información
Los equipos de emergencia están respondiendo a un incendio y una explosión con informes de múltiples heridos en un asilo para ancianos de Pennsylvania, dijeron funcionarios locales.
"Entendemos que hay personas atrapadas adentro", dijo Ruth Miller, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de Pennsylvania. Se informa que una parte del edificio se derrumbó, informó Jim O'Malley, del condado de Bucks, en un comunicado. Varias agencias de Pennsylvania y Nueva Jersey están respondiendo, añadió.
La explosión parece estar relacionada con el gas, dijeron las autoridades a AP.
Lee también Gobierno de EU amenaza con retener 75 mdd a Pensilvania por camioneros inmigrantes
Los funcionarios del condado de Bucks notificaron a la agencia sobre una explosión antes de las 3 p. m. en el Silver Lake en Bristol Township, a unos 32 kilómetros al noreste de Philadelphia.
El representante Brian Fitzpatrick anunció en Facebook que se está comunicando con las autoridades locales sobre la supuesta explosión en las instalaciones. Pidió a la gente que evitara la zona. El gobernador Josh Shapiro también indicó que está en contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia.
