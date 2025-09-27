Más Información

México y EU incrementan operativos contra tráfico de armas; crean grupo de trabajo contra robo de combustible y finanzas ilícitas

Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

Alerta en el Atlántico por clima tropical peligroso; huracán Humberto ya es categoría 4 y prevén nueva tormenta tropical

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Senado impulsa proyecto para atraer turismo médico a México; busca reactivar la economía

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Marcha por 11 años del Caso Ayotzinapa en la CDMX deja pérdidas por 21.9 mdp, reporta Canaco

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

El salvadoreño fue trasladado a un centro de detención de Philipsburg, en el estado de , según informaron sus abogados a varios medios.

Sus representantes legales confirmaron que habían sido notificados horas antes de que Abrego García iba a ser trasladado al de Moshannon Valley en Philipsburg.

Desde el pasado mes de agosto, el salvadoreño se encontraba en el centro de detención de Farmville, en el estado de Virgina, más cerca de donde reside su familia.

Kilmar Ábrego Garcia, en una foto sin fechar. FOTO: AP/Archivo
Kilmar Ábrego Garcia, en una foto sin fechar. FOTO: AP/Archivo

El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos cuando fue arrestado por las autoridades a inicios de este año, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado por un “error administrativo”, pese a que contaba con un beneficio migratorio que impedía su expulsión.

Tras una ardua batalla legal, el gobierno de Trump lo trajo de vuelta a EU, donde fue arrestado nuevamente y permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

Las autoridades estadounidenses buscan deportarlo a Esuatini, un pequeño país al sur de África, después de que este rechazara ser deportado a Uganda, el primer destino propuesto por la Administración de Trump.

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Ábrego García del país al considerarlo una persona “peligrosa” con presuntos lazos con pandillas de origen salvadoreño.

Abrego, que huyó a EU hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha por garantizar el debido proceso a los inmigrantes en EU.

Su familia y las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes en el país exigen la liberación de Abrego García y buscan detener su .

