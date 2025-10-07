Más Información

Madrid. Al menos tres personas resultaron heridas este martes, una de ellas de gravedad, después de que varios forjados de un edificio en obras se parcialmente en el centro de . Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos.

El servicio de Emergencias de la capital de indicó que los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que otros dos resultaron contusionados leves.

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados, dijeron a EFE fuentes policiales.

Hasta el lugar del suceso, la calle de las Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, se desplazaron 11 dotaciones de, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Captura de un video facilitado por Emergencias Madrid. Foto: EFE
Captura de un video facilitado por Emergencias Madrid. Foto: EFE

Los guías caninos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal trabajan para encontrar a las personas atrapadas en ese edificio.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble echaron en falta a algunos compañeros, lo que motivó la activación de los para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.

Los de tiendas cercanas al lugar declararon a EFE que escucharon un "estruendo" y que empezó a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

El forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid se derrumbó este martes parcialmente. Foto: EFE
El forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid se derrumbó este martes parcialmente. Foto: EFE

El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local (11:00 GMT) y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.

La calle de las Hileras se llenó en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial, curiosos que intentaban entender qué ocurría y gente que no pudo acceder a los restaurantes donde tenían reserva.

