Más Información
Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación
"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano
UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala
Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena
Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente
FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones
Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría
Madrid. Al menos tres personas resultaron heridas este martes, una de ellas de gravedad, después de que varios forjados de un edificio en obras se derrumbaran parcialmente en el centro de Madrid. Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos.
El servicio de Emergencias de la capital de España indicó que los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que otros dos resultaron contusionados leves.
En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados, dijeron a EFE fuentes policiales.
Hasta el lugar del suceso, la calle de las Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, se desplazaron 11 dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.
Lee también Sube a 40 el número de muertos tras derrumbe en escuela de Indonesia
Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar a las personas atrapadas en ese edificio.
Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble echaron en falta a algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.
Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon a EFE que escucharon un "estruendo" y que empezó a salir "mucho polvo" con un "olor raro".
Lee también VIDEO: Se derrumba escuela en Indonesia; reportan 59 personas atrapadas bajo los escombros
El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local (11:00 GMT) y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.
La calle de las Hileras se llenó en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial, curiosos que intentaban entender qué ocurría y gente que no pudo acceder a los restaurantes donde tenían reserva.
ss/mcc