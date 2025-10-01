Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México comenzaron la capacitación para el rescate de personas bajo el agua.

Son seis elementos de Bomberos capitalinos quienes tomarán la capacitación para conformar la primera célula especializada en búsqueda y rescate de personas en cuerpos de agua.

Durante la presentación de la célula que conformará el núcleo operativo del equipo, realizada este miércoles en instalaciones de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el director general del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, destacó la capacitación para los "vulcanos".

Las prácticas se llevarán a cabo en el Centro Social y Deportivo Guelatao. Foto: Especial.

“Esta célula, la primera célula, en la etapa reciente, los compañeros bomberos que forman parte o van a formar parte de búsqueda de personas y rescate de personas en cuerpo de agua, es algo que viene cerrando una brecha de capacitación muy importante al interior del cuerpo de Bomberos”, afirmó el jefe de bomberos.

También se informó que el desarrollo teórico de la capacitación se llevará a cabo en la Academia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Mientras que las prácticas se llevarán a cabo en el Centro Social y Deportivo Guelatao, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los cursos de buceo están certificados internacionalmente por la Professional Association of Diving Instructors (PADI), y serán impartidos en tres fases: Formación, a partir de uno de octubre; Autorescate acuático, a partir del 27 de este mes y Buceo operativo, a partir del 9 de febrero próximo.

