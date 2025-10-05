Más Información

Sidoarjo, Indonesia. Rescatistas indonesios buscaban el domingo a después de que una sala de oración en una escuela islámica colapsara el martes. Han recuperado más de dos docenas de cuerpos durante la búsqueda del fin de semana, lo que elevó el número de muertos a 40.

Con martillos neumáticos, radiales y a veces sus propias manos, los equipos de rescate retiraron diligentemente los escombros en un intento de encontrar a los 23 que al parecer aún están desaparecidos. Los rescatistas encontraron 26 cuerpos solo durante el fin de semana, indicó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

La estructura cayó sobre cientos de estudiantes, en su mayoría varones de entre 12 y 19 años, el 30 de septiembre en la escuela Al Khoziny, de un siglo de antigüedad, en Sidoarjo, en el lado este de la isla de Java en Indonesia. Solo un estudiante escapó ileso, dijeron las autoridades, mientras que 95 fueron tratados por diversas lesiones y dados de alta. Otros ocho sufrieron heridas graves y permanecían hospitalizados el domingo.

La policía dijo que se estaban añadiendo dos niveles al edificio de dos pisos sin autorización, lo que provocó una . Esto ha desencadenado una indignación generalizada por la construcción ilegal en Indonesia.

“La construcción no pudo soportar la carga mientras se vertía el concreto (para construir) el tercer piso porque no cumplía con los estándares y toda la construcción de 800 metros cuadrados (ocho mil 600 pies cuadrados) colapsó”, explicó Mudji Irmawan, experto en construcción del Instituto de Tecnología del 10 de Noviembre.

Irmawan también dijo que no se debería haber permitido a los estudiantes estar dentro de un edificio en construcción.

El jefe del distrito de Sidoarjo, Subandi, confirmó lo que la policía había anunciado, que la no había solicitado el permiso requerido antes de comenzar la construcción.

“Muchos edificios, incluidas las extensiones de escuelas internas tradicionales, en áreas no urbanas se construyeron sin un permiso", dijo Subandi, quien usa un solo nombre, a The Associated Press el domingo.

El código de construcción de Indonesia de 2002 requiere permisos emitidos por las autoridades pertinentes antes de cualquier construcción, y no hacerlo puede suponer y prisión. Si una infracción causa una muerte, esto puede conllevar hasta 15 años de prisión y una multa de hasta ocho mil millones de rupias (casi 500 mil dólares).

El gestor de la escuela es Abdus Salam Mujib, un respetado clérigo islámico en Java Oriental. Ofreció una disculpa pública en una inusual aparición un día después del incidente.

“Esto es, de hecho, la voluntad de Dios, así que todos debemos ser pacientes, y que Dios lo reemplace con bondad, con algo mucho mejor. Debemos tener confianza en que Dios recompensará a los afectados por este incidente con grandes recompensas”, expresó.

Las investigaciones penales que involucran a siguen siendo sensibles en la nación con mayor población musulmana del mundo.

No ha habido comentarios de los funcionarios de la escuela desde el colapso.

“Investigaremos este caso a fondo”, sostuvo el domingo el jefe de policía de Java Oriental, Nanang Avianto. “Nuestra investigación también requiere la orientación de un equipo de expertos en construcción para determinar si la negligencia por parte de la escuela condujo a las muertes”.

