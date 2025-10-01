Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe del sector Tlatelolco durante intento de asalto en Chalco

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe del sector Tlatelolco durante intento de asalto en Chalco

Tras lluvias atípicas, Brugada anuncia ayuda para Iztapalapa y Tláhuac; destinarán 100 mdp para un primer apoyo a afectados

Tras lluvias atípicas, Brugada anuncia ayuda para Iztapalapa y Tláhuac; destinarán 100 mdp para un primer apoyo a afectados

Adís Adeba.- Al menos 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este miércoles tras el derrumbe parcial de una iglesia en construcción en la región etíope de (norte), informaron a EFE autoridades sanitarias locales.

“Hasta el momento hemos confirmado 25 fallecidos y más de un centenar de heridos”, dijo por teléfono Gota Tesfaye, director del Hospital de Primaria de la ciudad Arerti, quien precisó que entre las víctimas figuran niños y ancianos.

El accidente se produjo hacia las 02:45 hora local (23:45 GMT del martes), cuando numerosos fieles subieron a un andamio de la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam en esa urbe, situada a unos 130 kilómetros al este de la capital del país, Adís Abeba, para participar en la festividad anual de Santa María.

Sin embargo, el peso acumulado provocó el derrumbe de la estructura.

Lee también

Quince personas con heridas graves fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Adama, en la región central de Oromía, y Adís Abeba para recibir atención especializada, mientras que el hospital local pidió ayuda a la Cruz Roja para atender a los heridos.

El alcalde de Arerti, Teshale Tilahun, advirtió a EFE por teléfono que el número de víctimas mortales podría aumentar. “La cifra podría llegar a 30. Es una pérdida trágica para la comunidad”, aseveró.

Imágenes difundidas en las redes sociales de la administración local muestran la sección colapsada del templo cubierta de escombros, mientras residentes y seres queridos de las víctimas se congregaron en el lugar.

Los derrumbes de infraestructuras son frecuentes en Etiopía. En 2024, un edificio residencial se desplomó en Adís Abeba, causando siete muertos.

Lee también

En 2022, otro colapso en Merkato, uno de los mercados abiertos más grandes de África y ubicado en la capital, causando al menos seis muertos y siete heridos.

Según un estudio publicado el pasado año por la revista académica ‘African Journal of Science, Technology, Innovation and Development’, algunos proyectos de construcción etíopes fracasan por condiciones socioeconómicas desfavorables, incompetencia entre contratistas, burocracia, escasez de mano de obra calificada, costos elevados de los materiales y problemas en la productividad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar Esto dicen las autoridades. Foto: Banco del Bienestar

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar? Esto dicen las autoridades

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

visa americana. Foto: iStock

Visa Integrity Fee: A partir de esta fecha AUMENTA el costo de la visa americana

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

¿Visa aprobada o rechazada? DS 160, el paso silencioso que define tu éxito en el trámite