Unos 6 mil 500 estudiantes de enseñanzas media y universitaria se manifestaron este jueves en Barcelona, donde hubo algunos incidentes, y 4 mil más en Madrid, según datos oficiales, con el lema "Paremos el genocidio al pueblo palestino" y en solidaridad con la Flotilla Global Sumud.

Marcha en Madrid

Estudiantes de Madrid participan en la marcha convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema, “Paremos el genocidio contra el pueblo palestino” y en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí, en España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Lee también 4 mil estudiantes se manifiestan en Madrid para frenar el genocidio al pueblo palestino

Unos 4 mil estudiantes salieron en Madrid para protestar contra el genocidio en Gaza, informaron autoridades españolas, el 2 de octubre d e2025. Foto: AP

La movilización en varias localidades españolas, convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), sirvió también para solidarizarse con los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. que se dirigía a la Franja palestina de Gaza, reclamar la convocatoria de una "huelga general" y exigir al Gobierno español que rompa relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.

Un estudiante muestra su apoyo a Palestina, el 2 de octubre de 2025. Unos 4 mil estudiantes se congregaron para manifestarse contra el genocidio en Gaza, informaron autoridades en Madrid. Foto: EFE

Lee también Más de 400 activistas de la flotilla Global Sumud que iba a Gaza están detenidos, según funcionario israelí

Una mujer con una burka grita consignas contra Israel en Madrid, España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

En Madrid, los manifestantes salieron para apoyar la huelga de alumnos convocada para hoy y denunciar también que Israel impidiera el avance de la flotilla humanitaria. Entre los activistas detenidos, según el Ministerio de Exteriores israelí, hay 30 españoles.

Protestas en Barcelona

Unos 6 mil 500 estudiantes se manifestaron en Barcelona durante una manifestación propalestina convocada por el Sindicato de Estudiantes balo el lema "Paremos el genocidio al pueblo palestino", el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Lee también Gobierno de Trump califica la flotilla Global Sumud de "provocación deliberada e innecesaria"

Un joven realiza una pinta con la acusación de ser "cómplices" de Israel durante la protesta en Barcelona, España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Los momentos más tensos se vivieron en Barcelona cuando manifestantes vandalizaron las fachadas de algunos negocios con la acusación de ser "colaboracionistas" de Israel.

Una mujer, con un pañuelo palestino y un megáfono, grita consignas durante la protesta en Barcelona, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Lee también Sheinbaum exige liberación de mexicanos tras intercepción de Israel a Flotilla; tienen que repatriarlos de inmediato, señala

A pesar de ello, la convocatoria estudiantil transcurrió mayormente de manera pacífica, con vecinos en los balcones que ondeaban banderas palestinas mientras los manifestantes coreaban consignas como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot