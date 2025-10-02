Más Información
Unos 6 mil 500 estudiantes de enseñanzas media y universitaria se manifestaron este jueves en Barcelona, donde hubo algunos incidentes, y 4 mil más en Madrid, según datos oficiales, con el lema "Paremos el genocidio al pueblo palestino" y en solidaridad con la Flotilla Global Sumud.
Marcha en Madrid
La movilización en varias localidades españolas, convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), sirvió también para solidarizarse con los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. que se dirigía a la Franja palestina de Gaza, reclamar la convocatoria de una "huelga general" y exigir al Gobierno español que rompa relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.
En Madrid, los manifestantes salieron para apoyar la huelga de alumnos convocada para hoy y denunciar también que Israel impidiera el avance de la flotilla humanitaria. Entre los activistas detenidos, según el Ministerio de Exteriores israelí, hay 30 españoles.
Protestas en Barcelona
Los momentos más tensos se vivieron en Barcelona cuando manifestantes vandalizaron las fachadas de algunos negocios con la acusación de ser "colaboracionistas" de Israel.
A pesar de ello, la convocatoria estudiantil transcurrió mayormente de manera pacífica, con vecinos en los balcones que ondeaban banderas palestinas mientras los manifestantes coreaban consignas como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.
Con información de EFE
