Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

Cae el "Moto Ratón”, objetivo prioritario en BCS y generador de violencia ligado a “Los Mayos”

Célula del CJNG incendia otra avioneta durante ataque en Parácuaro, Michoacán

Unos 6 mil 500 estudiantes de enseñanzas media y universitaria se manifestaron este jueves en Barcelona, donde hubo algunos incidentes, y 4 mil más en Madrid, según datos oficiales, con el lema "Paremos el al " y en solidaridad con la Flotilla Global Sumud.

Marcha en Madrid

Estudiantes de Madrid participan en la marcha convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema, “Paremos el genocidio contra el pueblo palestino” y en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí, en España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE
Estudiantes de Madrid participan en la marcha convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema, "Paremos el genocidio contra el pueblo palestino" y en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí, en España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Unos 4 mil estudiantes salieron en Madrid para protestar contra el genocidio en Gaza, informaron autoridades españolas, el 2 de octubre d e2025. Foto: AP
La movilización en varias localidades españolas, convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), sirvió también para solidarizarse con los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. que se dirigía a la Franja palestina de Gaza, reclamar la convocatoria de una "huelga general" y exigir al Gobierno español que rompa relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.

Un estudiante muestra su apoyo a Palestina, el 2 de octubre de 2025. Unos 4 mil estudiantes se congregaron para manifestarse contra el genocidio en Gaza, informaron autoridades en Madrid. Foto: EFE
Un estudiante muestra su apoyo a Palestina, el 2 de octubre de 2025. Unos 4 mil estudiantes se congregaron para manifestarse contra el genocidio en Gaza, informaron autoridades en Madrid. Foto: EFE

Una mujer con una burka grita consignas contra Israel en Madrid, España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE
Una mujer con una burka grita consignas contra Israel en Madrid, España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

En Madrid, los manifestantes salieron para apoyar la huelga de alumnos convocada para hoy y denunciar también que Israel impidiera el avance de la flotilla humanitaria. Entre los activistas detenidos, según el Ministerio de Exteriores israelí, hay 30 españoles.

Protestas en Barcelona

Unos 6 mil 500 estudiantes se manifestaron en Barcelona durante una manifestación propalestina convocada por el Sindicato de Estudiantes balo el lema "Paremos el genocidio al pueblo palestino", el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: EFE
Unos 6 mil 500 estudiantes se manifestaron en Barcelona durante una manifestación propalestina convocada por el Sindicato de Estudiantes balo el lema "Paremos el genocidio al pueblo palestino", el jueves 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Un joven realiza una pinta con la acusación de ser "cómplices" de Israel durante la protesta en Barcelona, España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE
Un joven realiza una pinta con la acusación de ser "cómplices" de Israel durante la protesta en Barcelona, España, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

Los momentos más tensos se vivieron en Barcelona cuando manifestantes vandalizaron las fachadas de algunos negocios con la acusación de ser "colaboracionistas" de Israel.

Una mujer, con un pañuelo palestino y un megáfono, grita consignas durante la protesta en Barcelona, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE
Una mujer, con un pañuelo palestino y un megáfono, grita consignas durante la protesta en Barcelona, el 2 de octubre de 2025. Foto: EFE

A pesar de ello, la convocatoria estudiantil transcurrió mayormente de manera pacífica, con vecinos en los balcones que ondeaban banderas palestinas mientras los manifestantes coreaban consignas como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Con información de EFE

