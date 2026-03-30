Toronto. El consejero delegado de Air Canada, Michael Rousseau, anunció este lunes que dejará la compañía a finales de año, tras la tormenta política provocada por su reciente decisión de emitir un mensaje de condolencias por un accidente mortal únicamente en inglés, y no en francés, el otro idioma oficial del país.

Air Canada, la mayor aerolínea canadiense y una de las más grandes de Norteamérica, informó de la decisión de Rousseau en un comunicado distribuido a los medios de comunicación en el que desligó la salida de su máximo ejecutivo de la polémica causada por el mensaje que distribuyó hace justo una semana.

"Rousseau ha alcanzado una edad natural de jubilación. Su decisión es coherente con el enfoque sostenido del consejo en la planificación de la sucesión del consejero delegado", afirmó la aerolínea.

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Pero el anuncio se produce una semana después de que Rousseau, de 68 años, y que fue nombrado consejero delegado de Air Canada en 2021, emitiera un video de casi cuatro minutos en inglés para lamentar el accidente en el aeropuerto estadounidense del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, en el que murieron dos pilotos de la compañía.

Tras la emisión del video en las redes sociales de la compañía, en el que Rousseau solo pronuncia una palabra en francés, los principales dirigentes políticos de Canadá criticaron al directivo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que estaba "muy decepcionado" con el mensaje monolingüe de Rousseau, mientras que el jefe de Gobierno de la provincia de Quebec, donde se encuentra la sede de Air Canada, François Legault, solicitó su dimisión.

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Air Canada President and CEO Michael Rousseau provides a video statement on the tragic accident involving Air Canada Express AC8646: pic.twitter.com/ZwFibpOkj2 — Air Canada (@AirCanada) March 23, 2026

El jueves, Rousseau emitió un nuevo comunicado, esta vez bilingüe, en el que se disculpó por su incapacidad para expresarse en francés a pesar de que, afirmó, ha intentado desde hace años aprender el idioma.

Canadá es oficialmente un país bilingüe en el que el inglés y el francés son los idiomas oficiales.

Aunque Air Canada es una compañía privada, está sujeta a la Ley de Lenguas Oficiales, que obliga a ciertas instituciones federales y entidades específicas a operar en inglés y francés, ofreciendo sus servicios y comunicaciones con el público en ambas lenguas.

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Además, en la provincia de Quebec, el francés es el único idioma oficial.

Ya en 2021, poco después de ser nombrado consejero delegado, Rousseau pronunció un discurso totalmente en inglés en Montreal, la mayor ciudad de Quebec, que provocó fuertes críticas.

El ejecutivo respondió a las críticas señalando que se esforzaría en hablar en francés, pero también afirmó que vivía desde hace años en Montreal y que no había necesitado hablar en francés.

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